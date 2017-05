O portavoz de En Marea no Parlamento de Galicia, Luís Villares, sinalou este venres en Lugo que "non se pode esperar máis" para articular unha maioría alternativa para sacar ao Partido Popular do Goberno central, unha vez saído de "unha situación de interinidade" tras a elección de Pedro Sánchez como secretario xeral.

"O PSOE estaba nunha situación de interinidade, non tiña unha dirección para tomar esa decisión, agora xa teñen secretario xeral que poderá tomar esas decisións para articular unha maioría parlamentaria, podemos derrogar nos próximos meses as reformas laborais e a lei mordaza, entre outras", expuxo o portavoz de En Marea.

Para En Marea, é urxente "sacar ao PP do Goberno", aínda que recoñece que é "cuestión de tempos" e fai un chamamento ao diálogo. "É o momento de falar, estamos dispostos a retirar a moción de censura e falar con todas as forzas, pero non se pode esperar máis".

Ao seu xuízo, o país necesita "unha rexeneración democrática inmediata" fronte a un PP que "está a saquear o público" e que mesmo "tentou manipular, poñer e sacar xuíces e fiscais para que as investigacións discorran conforme aos seus intereses".

Villares fixo estas declaracións nunha visita ao centro sociocultural Vello Cárcere de Lugo, no que anunciou que En Marea levará ao Parlamento unha proposta de elaboración dun plan director de conservación arqueolóxica para todos os restos romanos da cidade de Lugo.

Segundo explicou, a Lei de Patrimonio Cultural de 2016 prevé actuacións específicas para conxuntos de gran monumentalidade.

Villares apremou a "profundar nesta vía" coa posta en valor de todo o conxunto histórico que vaia máis aló da creación dun gran museo da romanización.