As sete urbes suman unhas 1.050 demandas de cláusulas chan e a evolución determinará se se especializan máis xulgados

As sete cidades galegas suman desde o 1 de xaneiro ata o 24 de maio de 2017 unhas 1.050 demandas vinculadas coas cláusulas chan ou derivadas, segundo constatou o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, quen analizou, xunto co vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, o plan do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) que autoriza a especialización dun xulgado por provincia para atender estes asuntos.

Miguel Ángel Cadeas e Alfonso Rueda. | Fonte: Europa Press

En Galicia especializaranse xulgados en Vigo, A Coruña, Lugo e Ourense. No caso das cidades olívica e herculina, ademais, contarán con dous xuíces 'bis' desde o 1 de xuño. En todo caso, os medios xudiciais iranse axustando ao número de casos e a "evolución cuantitativa" determinará mesmo se no futuro especialízase algún outro xulgado, xa que o plan non pecha a porta a iso.

Polo momento, desde o 1 de xaneiro, o sete cidades suman unhas 1.050 demandas (265 na Coruña, 126 en Ferrol, 39 en Santiago, 26 en Lugo, 132 en Ourense, 160 en Pontevedra e 300 en Vigo). No resto de localidades máis pequenas, aínda que hai casos, Cadenas sinalou que se trata de "cantidades irrelevantes" desde a perspectiva cuantitativa.

Como exemplo, en declaracións aos medios tras a Comisión Mixta entre a Xunta e o TSXG, explicou que el estivo de inspección esta semana nun xulgado do Carballiño, unha localidade intermedia en Galicia, e que había ao redor dunha decena de demandas.

EVOLUCIÓN DOS CASOS

Preguntado acerca de se se contempla a especialización doutros xulgados, replicou que dependerá da "evolución cuantitativa" dos asuntos.

Así, incidiu en que o plan do CGPJ prevé que ata 400 demandas non se dote ao xogado especializado de ningún xuíz (caso de Lugo e Ourense), aínda que si podería ter "outras compensacións" desde o punto de vista da repartición de asuntos ou sumar algún funcionario de apoio.

Entre as 400 e as 900 demandas prevese, ademais contar cun xuíz 'bis' dentro do propio xulgado especializado, e xa partir de 900, ata as 1.700 ou 2.000 "poderíase chegar a desdobrar incluso novamente este xulgado especializado".

XUÍCES EN PRÁCTICAS

En canto aos xuíces que se adscribirán aos xulgados especializados, explicou que se trata de xuíces que están neste momento "completando a súa formación" na escola xudicial e está previsto reglamentariamente que, nun momento determinado, pasen a realizar funcións de reforzo en xulgados "responsabilizándose eles mesmos do seu propio traballo".

En Galicia, explicou que, nesta promoción, quedan cinco xuíces, xa que había seis, pero uno será desprazado a Almería polo que "xa non consta" na comunidade "como xuíz en prácticas ou de reforzo".

Do cinco, hai un en Vigo que, "por asunción voluntaria", será o que estará o 1 de xuño nese xulgado especializado. O mesmo ocorre con outro na Coruña. "Quedan os outros tres (dous asignados na provincia de Ourense e un máis na Coruña); o acordo do Consello prevé que, se non fose necesario como xuíz 'bis', pódeselles designar a atender estes asuntos como reforzo", sinalou.

Ademais, segundo a súa propia decisión, indicou que a estes xuíces poderíaselle asignar o fallo de asuntos xudiciais ligados a cláusulas chan que entrasen nos xulgados antes do 1 de xuño porque --remarcou-- "é unha especialización provincial".

MEDIDAS DE APOIO

Cadenas, do mesmo xeito que Rueda, incidiu en que a presenza dun xuíz 'bis' pode esixir máis medidas e ferramentas de respaldo. De feito, pedirase informe aos xuíces decanos de Vigo e A Coruña para que determinen as "necesidades específicas" que poidan ter.

Nos outros dous casos, sinalou que a especialización de dous xulgados levará "medidas adicionais concretas" que poden afectar aos demais órganos xudiciais, como a exención de repartición ou, se fose preciso, o apoio dalgún funcionario específico ou dalgún letrado da Administración de Xustiza.

Rueda recalcou a "sensibilidade" da Xunta con este tema e esgrimiu que tamén no caso das preferentes impulsou a creación de xulgados específicos.

MELLOR XULGADOS ESPECÍFICOS?

Preguntado polas críticas dalgúns xuíces en relación á especialización e á súa postura de que sería mellor a creación de xulgados específicos, recoñeceu que o propio TSXG apostou por este segundo modelo "no seu momento e como hipótese".

Pero agora recalcou que "non se trata de criterios individuais dos xuíces", senón que agora hai unha decisión do CGPJ que considerou que a vía da especialización é a máis adecuados. "E se este é o sistema máis adecuado, bendito sexa", remarcou, para concluír que agora hai que executar o plan "o mellor posible" non só pola Xunta ou a Xustiza, senón pola sociedade galega.

TRASLADO Ao EDIFICIO DA FÁBRICA DE TABACOS

Por outra banda, tras a Comisión Mixta, Rueda tamén celebrou "a boa noticia" de que "por fin" poderá empezar o traslado programado ao edificio da Fábrica de Tabacos, na Coruña. Empezará este luns e durará cinco semanas. Finalizado este período de tempo o edificio estará "completo e en funcionamento" e acometeranse as "reordenacións" no espazo que quede libre.

"Nós sempre pedimos celeridade. Eu o que lamento é ter que esperar case dous meses desde a inauguración para facer un traslado que por fin empeza", remarcou, antes de aludir a outra cuestión abordada no encontro: as novas tecnoloxías e a súa aplicación no ámbito xudicial.

Entre outras cuestións, o vicepresidente mencionou a renovación de equipos informáticos e da implantación do sistema de videoconferencia, xa "imprescindible" no día a día dos xulgados. "Que sexa unha realidade necesita investimentos e o esforzo do persoal de xustiza", reflexionou, convencido de que é un camiño que "ten os seus custos" pero xa "vai dando os seus froitos".

REFORZO DE PSICÓLOGOS E TRABALLADORES SOCIAIS

Outro dos asuntos que estiveron sobre a mesa é o convenio que asinará a Xunta cos colexios profesionais de psicoloxía e traballadores sociais para solucionar "un problema puntual, pero grave" de "acumulación" nos xulgados de familia de casos pendentes de elaborar o correspondente exame pericial.

Rueda referiuse ao "esforzo" que a Xunta fixo no último ano "ao pasar de 20 a 34 profesionais" de persoal (psicólogos e traballadores sociais), pero recoñeceu a necesidade dun "esforzo suplementario" para pór ao día os casos a través de ditames que están pendentes "en coordinación cos xuíces que están en cada xulgado".