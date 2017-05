Villanueva di que haberá que esperar á investigación para ver as responsabilidades no 'hackeo' nun instituto

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, remitiuse ao resultado da investigación para esclarecer supostas responsabilidades no caso do 'hackeo' de contas de correo de profesores dun instituto da Estrada (Pontevedra).

Santiago Villanueva, delegado do Goberno en Galicia | Fonte: Europa Press

A preguntas dos xornalistas, ratificou que neste caso séguese "unha dobre vía de investigación", nun caso por parte da Consellería de Educación e noutro da Guardia Civil.

"En función do resultado da operación veranse as consecuencias", indicou o delegado do Goberno en Galicia. Así, insistiu en que haberá que esperar a coñecer o resultado destas conclusións para ver se as responsabilidades quedan "no ámbito educativo ou hai máis que poida transcender do ámbito escolar".

Villanueva realizou estas manifestacións coincidindo coa súa presenza no acto do Día da Policía Local na Coruña. Nel, insistiu en que A Coruña e Galicia, como España, son "sitios seguros". Tamén subliñou a "coordinación" entre policías, entre elas a municipal.