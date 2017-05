Pharma Mar entregará gratuitamente un máximo de 500.000 accións aos seus directivos e empregados

O consello de administración de Pharma Mar acordou propor aos seus accionistas un plan de entrega gratuíta de accións para o exercicio 2018 a directivos e empregados do grupo mediante o que repartirá un máximo de 500.000 títulos, segundo informou á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Trátase dun plan ao que poderán acollerse os directivos e traballadores da compañía que, con contrato indefinido e percibindo unha retribución variable, cumpran máis do 50% dos seus obxectivos fixados para o exercicio 2017.

A compañía sinalou que os obxectivos da proposta son premiar aos empregados e directivos cuxo rendemento durante 2017 sexa satisfactorio e incentivar aos seus destinatarios para a súa permanencia no grupo.

Doutra banda, pedirá á accionistas autorización para a adquisición derivativa de accións propias por un prezo mínimo correspondente ao seu valor nominal e un máximo do 10% do prezo de negociación das accións da sociedade na sesión bolsista do momento de adquisición.

O próximo 29 de xuño, a xunta de accionistas de Pharma Mar tamén votará a aprobación das contas anuais do pasado exercicio e a decisión do consello de destinar as perdas de 11,47 millóns de euros a incrementar o saldo da conta de resultados negativos de exercicios anteriores.

Así mesmo, o consello de administración pedirá autorización para poder aumentar o capital da sociedade, dentro do prazo máximo de cinco anos e se o estima conveniente, ata por unha cifra igual á metade actual do capital social, nunha ou varias veces, e na oportunidade e contía que considere adecuadas, coa facultade de excluír o dereito de subscrición preferente que quedaría limitado ao 20% do capital social da compañía.

A orde do día da xunta tamén incluirá a aprobación da xestión do consello de administración de Pharma Mar durante o pasado exercicio, o seu informe anual sobre remuneracións dos conejeros e a reelección da consultora PricewaterhouseCoopers para auditar as contas do grupo.

Pharma Mar anotouse unhas perdas de 24 millóns de euros en 2016 fronte ao beneficio de 6,5 millóns de euros de 2015, mentres que a súa cifra total de ingresos alcanzou os 181 millóns de euros, o que supón un descenso do 6,7% respecto 2015.

No primeiro trimestre deste ano, a empresa contabilizou unhas perdas de 2,5 millóns de euros, fronte os 7,1 millóns que perdeu no mesmo período do ano anterior, cuns ingresos de 45,5 millóns de euros, un 8% máis.