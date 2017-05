Adega e Mariña Patrimonio denuncian a destrución dun dolmen e a utilización das súas pedras para adornar un xardín

Membros de Adega e de Mariña Patrimonio denunciaron ante Patrimonio Cultural da Xunta a "destrución" do dolmen da Casa dos Mouros de Lobeira, no Valadouro (Lugo), ocorrida no transcurso duns labores forestais.

Dolmen Casa dous Mouros de Lobeira | Fonte: Europa Press

Segundo a información solicitada polas asociacións, os presuntos responsables destes feitos terían incumprido os requisitos de patrimonio para a curta e plantación de eucaliptos no dolmen e na súa zona de protección.

Os "expoliadores", continúan, aproveitaron as pas mecánicas e a maquinaria pesada para "extraer dúas pedras" do dolmen e trasladar unha delas ata o xardín dunha casa en Foz, onde foi localizada polo Seprona. A outra a deixaron abandonada á beira da mámoa, xa que lles había partido ao sacala do túmulo.

Para Adega e Mariña Patrimonio, a "masiva destrución" neste tipo de xacementos "provocada pola industria do eucalipto" é "un grave problema que a Consellería de Cultura non quere afrontar, sexa por submisión á todopoderosa industria forestal ou simplemente por falta de capacidade", polo que pediu que se poñan en marcha medidas.