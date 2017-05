O Goberno crea a comisión de seguimento para o mecanismo extraxudicial de cláusulas chan

O Goberno aprobou este venres en Consello de Ministros un Real Decreto polo que crea e regula a Comisión de Seguimento, Control e Avaliación do mecanismo extraxudicial establecido polo Executivo para a devolución das cantidades indebidamente cobradas en concepto de cláusulas chan.

Esta comisión solicitará e avaliará a información que lle traslade o Banco de España obtida das entidades de crédito e publicará con periocididad semestral un informe no que avaliará o grao de cumprimento do mecanismo extraxudicial.

Concretamente, as entidades deberán remitir ao supervisor información sobre o número de solicitudes presentadas e, delas, as que terminaron en acordo e as que non, así como os motivos; o importe correspondente ás solicitudes presentadas; o número e importe das medidas compensatorias que se estableceron en lugar da devolución do efectivo e o sistema que se implantou para garantir a comunicación previa aos consumidores con cláusulas chan nos seus contratos.

Ademais, a comisión poderá solicitar ao Ministerio de Xustiza información sobre procedementos xudiciais nos que se exerciten accións individuais sobre condicións xerais da contratación incluídas en contratos de financiamento con garantías reais inmobiliarias e cuxo prestatario sexa unha persoa física.

ECONOMÍA, XUSTIZA E SANIDADE ESTARÁN PRESENTES NA COMISIÓN

A comisión estará composta por representantes das diferentes partes implicadas e estará presidida polo subgobernador do Banco de España, Javier Alonso.

Por parte do Goberno, na comisión atoparanse presentes o secretario xeral técnico do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade; un representante do Ministerio de Xustiza e outro do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

Ademais, estará composta por un representante do Consello de Consumidores e Usuarios, outro do Consello Xeral da Avogacía Española, outro do Consello Xeral do Poder Xudicial e outro da Asociación Hipotecaria Española.

O Real Decreto-lei de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas chan, que contemplaba a creación desta comisión, foi aprobado e entrou en vigor o pasado mes de xaneiro.

A norma establecía un mecanismo extraxudicial para a resolución das reclamacións dos consumidores cuxos contratos hipotecarios incluían unha cláusula chan non transparente e foi aprobada tras a sentenza do Tribunal Supremo que establecía que as cantidades cobradas indebidamente en concepto de cláusulas chan debían devolverse desde a data de firma do préstamo hipotecario.