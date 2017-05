A Xustiza acaba de arquivar definitivamente a denuncia presentada polo Partido Popular de Poio contra o edil de Turismo na que se pedía que se investigase a adxudicación dos postos da Festa do Mar do ano 2014 celebrada en Combarro, por un posible delito de prevaricación administrativa .

Finalmente, o instrutor da causa, Xermán Varela, non ve indicio de delito na actuación do responsable de Turismo de Poio, o nacionalista Xosé Luís Martínez Blanco.

O xulgado de instrución número dous foi o encargado de dirixir a denuncia interposta polo PP local contra Xosé Luís Martínez, que foi chamado a declarar como investigado o 4 de maio.

A denuncia levou á apertura dunha investigación que acaba de arquivarse de maneira definitiva sen que houbese recurso algún.

Xosé Luís Martínez compareceu este venres en rolda de prensa arroupado polos seus compañeiros do grupo municipal do BNG, entre eles o alcalde de Poio, Luciano Sobral.

"Sempre dixen que estaba tranquilo, agora ademais tamén estou contento", afirmou. O concelleiro agradeceu "a prontitude coa que resolveu o xuíz", aínda que este procedemento iniciouse hai un ano. Tamén agradeceu os apoios do BNG e dos socios de goberno do Partido Socialista.

"O PP volveu perder no xulgado", insistiu, lamentando as "ansias delirantes" do portavoz popular en Poio, Ángel Moldes "por chegar ao poder como sexa" e que "o levan a xudicializar a vida política municipal sen importarlle o máis mínimo o prestixio" do municipio.

"MOI MAL NON O DEBEMOS FACER"

Nesta estratexia enmarcou a actitude do PP local, que "estrangula os proxectos" da Xunta para o municipio como o proxecto de seguridade viaria na estrada PO-308, o polígono da Fraga Moreira, o saneamento integral da ría ou as reformas dos peiraos de Raxó e Covelo.

Luciano Sobral, nesta liña, arremeteu contra os responsables do PP, cuxa acción "demostra unha certa covardía e debilidade". "A nós isto non nos vai a amedrentar, nin a pór nerviosos", dixo, defendendo o seu traballo "con conciencia, honestidade, responsabilidade e en beneficio" dos veciños.

"Moi mal non o debemos facer porque levamos desde o ano 95 gobernando e eles moi ben non o deben facer porque levan desde o ano 95 na oposición", concluíu.