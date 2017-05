A Coruña acollerá o martes unha manifestación para reclamar o desbloqueo do convenio do sector siderometalúrgico

As rúas da Coruña acollerán o vindeiro martes, unha manifestación, convocada por CC.OO., UXT e CIG "para defender os seus dereitos laborais" do sector da siderometalúrxica e para reclamar o desbloqueo ao convenio colectivo do sector na provincia.

Sindicatos en Ferrol | Fonte: Europa Press

Así o destacaron en rolda de prensa representantes do tres organizacións sindicais, que instaron aos traballadores a que secunden a mobilización convocada para o vindeiro martes, 30 de maio, a partir das 20,30 horas desde a Praza da Palloza.

"As condicións laborais dos traballadores cada día están peor e non o imos a consentir, estamos a defender que é o momento de recuperar e reconquistar os dereitos dos traballadores e desde logo volver ter poder adquisitivo", sinalou o secretario xeral de Industria de CC.OO. en Galicia, Víctor Ledo.

O representante da CIG, Ramón Fernández, explicou que buscan incluír no novo convenio "as condicións salariais das que gozaban os operarios da industria que operaban nos estaleiros de Navantia, que son coñecidos como os acordos do ano 2001".

"Son unhas táboas salariais que estamos dispostos a incluír o tres sindicais no corpo do convenio colectivo, para darlle seguridade xurídica a estes acordos, para que non poida pasar o que pasou nos últimos anos de falta de carga de traballo", insistiu.

Neste sentido, criticou a "feira e acordos individuais" que viven na actualidade, "moitos deles de maneira extraoficial, cunha desregulación da que se están beneficiado unicamente as empresas".

A representante de UXT, María Palacio, situouse a favor de "reactivar a negociación colectiva" advertindo que "non se pode permitir que as negociacións se atopen paralizadas desde o ano 2014, afectando maioritariamente os traballadores, con dous anos e medio sen convenio, e onde xa non se pode rebaixar máis o soldo".

José Furtado, de CC.OO., insistiu en culpar "unicamente á patronal" desta situación, reclamando "a activación dunha serie de pluses" incluídos en convenio anterior e que, "debido á situación de crise, por responsabilidade, deixáronse de aplicar", como o caso do plus de xefe de equipo ou de antigüidade, ademais da cláusula de revisión.

Furtado tamén destacou que os representantes sindicais tratan de incluír no novo documento "a subrogación", algo "moi importante" que xa recollen convenios como o da provincia de Lugo, ou mesmo o dos reténs, "eses traballadores que as empresas teñen en casa, de maneira encuberta, e polo que queremos que se pague, porque obriga ao operario a estar localizable e dispoñible".