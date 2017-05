Angrois.- Rueda reitera que non debe haber investigación política sen sentenza, aínda que a apoien concellos do PP

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, reafirmouse este venres en que non se debe abordar unha investigación política sobre o accidente ferroviario de Angrois, que causou 80 mortos e deixou a máis dun centenar de feridos, polo menos ata que haxa unha sentenza xudicial.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda | Fonte: Europa Press

Manifestouno, na liña coa postura explicitada polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a pesar das críticas recibidas por parte das vítimas, que botan en cara ao presidente que reivindique a "coherencia" do PP cando no ámbito local hai edís e alcaldes do seu partido que si apoian unha comisión no Congreso.

En varios dos 39 concellos aos que aluden as vítimas, de feito, goberna o PP.

"Todo o mundo ten dereito a ter a súa opinión", respondeu Rueda, preguntado respecto diso, antes de concluír que, ao seu xuízo, a "acertada" é a exposta por el mesmo e por Feijóo esta semana.

"CONFIANZA" NO QUE DIGA A XUSTIZA

Rueda trasladou o seu "respecto" ás vítimas sexa cal for a opinión que expresen e estea ou non "de acordo" o Goberno autonómico, pero insistiu en que o caso do accidente do Alvia "está a dilucidarse" en sede xudicial, que é "onde debe" facerse.

"Explicámolo despois da votación do Parlamento", indicou, preguntado polo veto á iniciativa de En Marea, que pedía unha comisión de investigación no Congreso e que si apoiaron o PSOE (por primeira vez) e o BNG.

Respecto diso, Rueda insistiu en que o Executivo autonómico ten "confianza no que diga a Xustiza, diga o que diga".

Por último, reafirmouse en que non se "descarta" unha investigación noutro ámbito unha vez que haxa sentenza xudicial, pero non mentres o caso estea "en sede xudicial".