Deputación coruñesa pide á Xunta, coa abstención do PP, rexeitar a segregación de actividades de Ferroatlántica

O pleno da Deputación da Coruña aprobou, co voto favorable do PsdeG-PSOE, BNG, Marea Atlántica, Compostela Aberta e Alternativa dos Veciños e a abstención do PP, unha moción instando á Xunta de Galicia a rexeitar a segregación das actividades nas centrais de Ferroatlántica en Cee e Dumbría.

Segundo informa o organismo provincial, o texto aprobado expón que "a segregación de ambas as actividades suporía a desaparición do tecido produtivo industrial máis importante da comarca".

Ademais, no pleno, o presidente provincial, Valentín González Formoso, indicou que o Estado "non pode perder a súa capacidade supervisora nas poucas ocasións nas que pode garantir os postos de traballo".

Pola súa banda, o alcalde de Dumbría e portavoz do PSOE na defensa da moción, José Manuel Pequeno, sinalou que "o motor económico da comarca de Fisterra, de Cee e Dumbría é esta fábrica". Ademais, destacou o seu "gran potencial enerxético".

No pleno, no que se gardou un minuto de silencio polo policía falecido en Carballo o pasado 20 de maio nun atropelo, tamén se aprobou por unanimidade a ordenanza de uso do galego, "o primeiro documento oficial que impulsa e inclúe o uso da nosa lingua en todos os ámbitos de actuación", remarca a institución provincial.