Emerxencias traballa no rescate dun condutor cuxo coche caeu por un barranco e quedou suspendido en Maceda

Efectivos de emerxencias traballan no rescate dunha persoa tras caer co seu vehículo por un desnivel e quedar suspendido encima dunhas árbores, no municipio de Maceda e nunha zona "de moi difícil acceso".

A central do 112 Galicia recibiu o aviso sobre as 18.30 horas, por parte do 061, e os efectivos sanitarios mobilizaron ata o lugar unha ambulancia e o helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Así mesmo, informouse aos Bombeiros de San Cibrao das Viñas, ao GES do Pereiro de Aguiar e a Protección Civil, que se desprazou ao lugar dos feitos cun equipo de excarceración, ademais da Garda Civil de Tráfico.

Doutra banda, sobre as 13.30 horas, dúas persoas resultaron feridas de carácter leve tras envorcar o seu vehículo ao seu paso por Oza-Cesuras, no quilómetro 16 da estrada que une Betanzos con Curtis, á altura da parroquia de Filgueira de Barranca.

O 112 Galicia informou ao 061 e aos Bombeiros de Betanzos, ademais de GES de Curtis e a Garda Civil de Tráfico.

Outra persoa resultou ferida durante a tarde en Poio nunha colisión con catro vehículos implicados. En concreto, o sinistro rexistrouse no quilómetro 1 da PO-531, sobre as 15.30 horas desta tarde. Do suceso alertouse ao 061, GES de Sanxenxo, Protección Civil e á Policía Local.

Por outra banda, en Barreiros, un camioneiro resultou ileso despois de que o seu camión envorcase, sobre as 16.00 horas deste venres, na rotonda que dá acceso á A-8 desde a estrada nacional. Desde o 112 Galicia alertouse á Garda Civil de Tráfico e ao 061.