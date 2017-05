Ramón Carballo, novo presidente do PP local de Lugo co 98,8% de apoios

O popular Ramón Carballo, único candidato a presidir o PP local de Lugo, foi elixido co 98,81 por cento dos votos no marco do Congreso Local da formación.

Ramon Carballo no congreso local do PP | Fonte: Europa Press

A Xunta Directiva local estará formada, ademais do propio Carballo, por Enrique Rozas (vicepresidente), María Ángeles Teijeiro (secretaría xeral), Manuel López Fernández (vicesecretario de Medio Rural) e Mar Carballas Piñeiro (vicesecretaria de Comunicación e portavoz do Comité Executivo).

Tamén estarán Javier Vázquez Prado, vicesecretario de Programas e Xuventude; Antonio Ameijide Osorio, en Asuntos Municipais: e Javier Vázquez Nodal como vicesecretario de Coordinación de Procesos Electorais e relación cos afiliados e distritos.

Doutra banda, como vogais, estarán José Luis Castro Rodríguez, Alberto Lugilde Gude, Teresa Taboada Candal, Juan Carlos Plaza Gómez, José María Carballido Carballido, Manuela Ferreiro Fernández, José Antonio Fernández López, Eugenia Vizcaíno Redondo, José Manuel Dobarrio López, Agustina Fernández Pérez e Juan Francisco Méndez Ruíz.

Tamén José Ángel Pardo Paz, Carlos Vázquez Pena, Alfonso Ibias Otero, Vicente Quintas González, Manuel Rodríguez Arias, Francisco López Quiroga, Jesús Gónzález Fernández, Carmen López Mosquera, José Nuñez Beloy, Noemí Bello Castro e Raquel Castiñeira Castelo. Asimesmo, a proposta do presidente, engándense dous vogais máis, que son: José Manuel Pereiro Pérez e Zoila Sánchez Gómez.