O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, arroupou ao xa novo líder dos populares de Lugo, Ramón Carballo, no Congreso Local da formación, onde encomiou a súa "capacidade para tender pontes" e pediu "lealdade, unidade e traballo en equipo" aos afiliados.

Feijóo, Carballo e Candia | Fonte: Europa Press

"Leva moitos anos facendo esa política que de verdade importa: a que lles supón beneficios reais e tanxibles aos veciños", destacou, referíndose sobre todo á "capacidade para tender pontes, crear consensos e levantar concordias".

Do mesmo xeito, agradeceu a Jaime Castiñeira, antecesor no cargo, o seu traballo no últimos sete anos "nos que tivo a Lugo sempre na cabeza e no corazón", chamando así a todo o partido a crear unha alternativa política ao servizo dos veciños.

"Xuntos imos substituír as leas e bloqueos pola política útil, xuntos imos ofrecer solucións aos problemas dos cidadáns", sinalou, en contraposición ao "precario tripartito" que goberna na cidade de Lugo como "laboratorio de ideas" do PSOE.

A presidenta do PP de Lugo, Elena Candia, felicitou a Carballo, de quen destaca "a súa calidade humana". "É esta lealdade ao Partido e aos seus o que o fai grande", sinalou, asegurando que "liderará a un gran equipo", cos que se traballará "de xeito conxunto" desde a dirección provincial.

"Hoxe quedou claro que somos a única forza estable; insistiu, valorando a "única lista" presentada nada "do consenso e da xenerosidade política" "Outros partidos non poden dicir o mesmo", reiterou.

Pola súa banda, Ramón Carballo comprometeuse a "traballar desde hoxe mesmo" para que todos os afiliados véxanse "representados nesta directiva", destacando no "talento e talante" dos membros que compoñen a candidatura.

"Fortalecernos como partido para ilusionar a esta sociedade que leva demandando gobernos que se preocupen máis dos problemas da xente e non dos seus propios, empregando as institucións en beneficio propio", insistiu.

Por iso, comprometeuse ha crear un partido "dinámico e aberto", e non "unha estrutura ríxida e inmóbil". "Aquí non sobra ninguén e todos podemos achegar algo, pois quero que poidades dicir o partido que queredes, pero sempre coa responsabilidade dentro dun proxecto nacional, galego e provincial".

Así, animou a traballar ante a "inmensa tarefa" que queda por diante e "nunca descoidar nin esquecer" o partido, para así devolver ao PP ao Goberno da cidade e, "con iso, levar á deputación un goberno responsable".