Fiscalía pide seis anos de prisión para un home acusado de abusar da súa neta en Tui (Pontevedra)

A Fiscalía pide seis anos de prisión para un home acusado de abusar da súa neta desde que esta tiña oito anos en Tui, polo que será xulgado este martes día 30 na Audiencia de Pontevedra.

En concreto, o xuízo por abuso sexual está sinalado para as 10,15 horas do día 30 na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra.

Ademais, o fiscal solicita a prohibición de achegarse á menor, o seu domicilio, centro de estudos ou calquera outro frecuentado por ela, así como de comunicarse con ela por calquera medio directo ou indirecto durante nove anos.

En concepto de responsabilidade civil o Ministerio Público considera que o acusado debe indemnizar á menor con 6.000 euros polos danos morais derivados da súa conduta.

Segundo o escrito de acusación do fiscal, recollido por Europa Press, o acusado, o avó paterno da vítima, "desde que a menor cumpriu oito anos de idade cando quedaba ao coidado no seu domicilio", situado en Tui, "con ánimo libidinoso tocáballe a vulva, dáballe bicos na boca introducíndolle a lingua a ela, bicáballe o peito e nalgunha ocasión deitouse na mesma cama na que a menor ía durmir a sesta".

A Fiscalía relata, así mesmo, que "nunha ocasión obrigoulle a tocarlle a el os seus xenitais colléndoa da man e poñendoa sobre o seu pene, facendo que o tocase mentres lle preguntaba se lle gustaba para a continuación tombar á menor sobre el".

Finalmente o sábado 23 de abril de 2016, cando o acusado se atopaba no seu domicilio "coidando á menor, con ánimo libidinoso tombouse ao seu lado no xardín e meteu a súa man baixo o pantalón e bragas da menor e tocoulle a vulva, apertando e facéndolle dano á nena, chupoulle a orella á menor e deulle bicos con lingua na boca", sinala o Ministerio Público. Ese día, segundo relata a Fiscalía, a nena contoulle o ocorrido aos seus pais e xa non volveu ver ao acusado.