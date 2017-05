Morre unha persoa nunha saída de vía na Baña (A Coruña)

Unha persoa faleceu esta madrugada tras saírse da estrada co vehículo no que circulaba ao seu paso do municipio da Baña, na Coruña.

O sinistro produciuse na AC-546, a estrada que conecta Negreira con Muxía, á altura de Seoane, e a vítima saíu despedida do seu vehículo.

O 112 Galicia recibía unha chamada dunha persoa particular ás 3.10 horas desta noite, alertando de que vítima permanecía ferida de gravidade.

O Centro de Atención ás Emerxencias alertou ao 061, Bombeiros do Xallas e a Garda Civil de Tráfico. Os efectivos sanitarios trasladaron á vítima aínda con vida á PAC de Negreira, onde acabou falecendo.