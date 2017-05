Unha muller ferida tras ser atropelada por un camión en Mos

Unha muller resultou ferida este sábado en Mos ao ser atropelada por un camión, nun aparcadoiro dunha nave do Polígono de Montefontiña.

Segundo a información facilitada ao 112, a vítima foi atropelada cando se dispuña a acceder á nave, destinada á venda de froitas, para incorporarse ao seu posto de traballo.

Unha persoa particular contactou co 112 Galicia sobre as 6.40 horas desta mañá para explicar o ocorrido e informouse a 061, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.