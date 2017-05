Sorprenden a dous individuos subtraendo gasoil en camións e maquinaria das obras da vía rápida do Morrazo

A Garda Civil sorprendeu a pasada madrugada a dous veciños de Moaña cando estaban a subtraer gasoil en camións e maquinaria estacionados na zona de obras da vía rápida do Morrazo.

Roubo de gasoil | Fonte: Europa Press

Os feitos sucederon ás 3.15 horas, cando unha patrulla detectou un turismo estacionado na beiravía da vía rápida, moi próximo á zona de obras.

Ao inspeccionar o vehículo comprobaron que no maleteiro había varias garrafas de plástico cheas de gasoil e que, ao momento, saían correndo dúas persoas que estaban detrás dun camión estacionado no tramo de obras próximo.

Media hora despois, co apoio doutra patrulla do Posto de Marín, os axentes localizaron e detiveron a un dos fuxidos (J.F.R., de 30 anos) que estaba escondido entre unhas matogueiras do monte que situado detrás dos camións das obras.

No vehículo interviñéronse oito garrafas con 200 litros de gasoil e dúas baterías de distintos camións.

Ao inspeccionar a maquinaria, a patrulla puido comprobar como un dos camións tiña a tapa do depósito do carburante desenroscada, con restos recentes de gasoil no chan e nunha máquina escavadora localizaron unha mangueira plástica que saía do depósito cunha garrafa no chan.

Tanto o detido, que foi posto en liberdade en dependencias da Garda Civil, como o propietario do vehículo no que se atoparon as garrafas, que resultou ser o outro individuo que se deu á fuga (JC. C.M.), deberán comparecer cando sexan citados, no Xulgado de Instrución de Cangas, acusados ambos dun delito de furto.