Suso Seixo, quen deixará a secretaría xeral da CIG este domingo tras 16 anos á fronte, criticou á Xunta porque, ao seu xuízo, "limítase a negar a realidade e a facer seguidismo do Goberno central e da Unión Europea", ademais de "salvagardar os intereses das grandes empresas".

O secretario xeral saínte da CIG, Suso Seixo | Fonte: Europa Press

En concreto, Seixo, quen este domingo será relevado polo coruñés Paulo Carril no VII Congreso da CIG, realizou estas declaracións durante a presentación do informe de xestión da executiva confederal, que foi aprobado con 458 votos a favor, ningún en contra e tres abstencións.

Durante a lectura deste informe, o aínda secretario xeral da CIG fixo fincapé en que este sindicato combateu durante o últimos catro anos "as negativas consecuencias das políticas do Partido Popular", ademais de fortalecerse internamente para dar resposta, asegurou, aos problemas dos traballadores.

Acto seguido, Seixo referiuse á negociación colectiva como un instrumento para "mellorar as condicións laborais dos traballadores", así como "fomentar a solidariedade e a conciencia de clase".

Neste sentido, cargou contra as reformas laborais do PSOE e do PP, as cales supuxeron, na súa opinión, un "retroceso" nos dereitos dos traballadores. De feito, asegurou que, nos últimos anos, incrementáronse "significativamente" o número de convenios colectivos que "non se aplican".

REFORMAS LABORAIS

Nesta mesma liña, lamentou que as reformas laborais beneficiasen á patronal en lugar da os traballadores, á vez que denunciou a actitude dos sindicatos CC.OO. e UXT. De feito, asegurou que os convenios colectivos de ámbito estatal son simplemente negociados por "as cúpulas das centrais españolas", o que leva, precisou, a unha negociación colectiva "morta".

Por iso, Seixo fixo fincapé na necesidade de "dar prioridade" aos convenios galegos fronte aos estatais e, ao fío da unidade sindical defendida hai unha semana polo secretario xeral de CC.OO, Ramón Sarmiento, instou a este sindicato e a UXT a apoiar acordos destas características.

A CC.OO. e UXT séguelles propondo a convocatoria dunha folga xeral aproveitando que o PP non goza de maioría absoluta no Congreso dos deputados.

Así mesmo, denunciou a perda de 193.000 postos de traballo en Galicia desde o inicio da crise, feito que afectou "sobre todo" a "menores de 34 anos". A esta situación, engadiu, súmase a contratación temporal, que na Comunidade galega alcanza o "26,4 por cento": "Un dos maiores índices de Europa", censurou.

"PERDA" DE PODER ADQUISITIVO

A continuación, chamou a atención sobre "a perda xeneralizada do poder adquisitivo", ademais de criticar ao "aumento das desigualdades sociais". "As grandes fortunas galegas incrementaron o seu patrimonio en máis de 7.000 millóns de euros", apostilou respecto diso.

De igual modo, denunciou os recortes en educación, sanidade, asistencia social e administración pública, á vez que criticou a perda de capacidade produtiva dos sectores naval, agrogandeiro e enerxético, entre outros. Este feito, continuou, "acentuou o carácter periférico e dependente" de Galicia.

Unha tarifa eléctrica galega foi unha das reclamacións de Seixo, quen cualifica a Galicia como "un país excedente de enerxía" que "non saca ningún tipo de beneficio" diso.

Por último, Suso Seixo asegurou que outra das batallas da CIG é tanto a defensa do galego como da igualdade de xénero.

PRÓXIMO SECRETARIO XERAL

Pola súa banda, Paulo Carril, quen encabeza a única candidatura "de consenso" que se presenta ao VII Congreso da CIG, admitiu que é "difícil" relevar a unha persoa como Suso Seixo, cunha longa tradición no sindicalismo nacionalista.

A continuación, fixo fincapé na necesidade de "coller a forza necesaria" para afrontar o momento actual, cousa que farán a través dun sindicalismo "combativo e asembleario".

En palabras de Carril, o seu equipo continuará "a razón de ser" da CIG, caracterizada por un modelo "asembleario, participativo, combativo e moi presente nos centros de traballo". E é que o obxectivo, subliñou, é "tirar abaixo" todas as reformas laborais, así como "a brutal política de recortes".

"Provoca un crecemento do empobrecimiento e das desigualdades sociais", asegurou Carril respecto diso, para logo denunciar un "retroceso" dos sistemas produtivos básicos en Galicia.

En concreto, abandonan o executiva seis persoas dun total de 12, é dicir, a metade. "A renovación é parcial", indicou, para logo destacar que este congreso será lembrado como "o congreso da substitución xeracional".