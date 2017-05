Diego Taibo, Cancela e Formoso lideran a lista de delegados que representarán ao PSOE coruñés no Congreso Federal

O PSOE da Coruña aprobou este sábado a lista de 20 delegados que representarán aos socialistas da provincia no Congreso Federal do próximo mes de xuño. O concelleiro de Culleredo Diego Taibo, a presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, e o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, encabezan unha lista previamente consensuada entre os afíns ao tres liñas abertas no partido socialista tras as primarias do pasado día 21.

Así, a lista, segundo informaron fontes do PSOE da Coruña, quedou aprobada con 108 votos a favor, oito en contra e 17 abstencións. Dos 20 delegados que representarán aos socialistas coruñeses no Congreso Federal, 14 son afíns ao vencedor das primarias, Pedro Sánchez; catro alíñanse coa presidenta andaluza, Susana Díaz, e dúas co exlendakari Patxi López.

Como apuntou a Europa Press o secretario provincial do PSOE da Coruña, Julio Sacristán, a configuración da lista --elaborada en modo 'cremallera'-- reflicte de forma proporcional o resultado das primarias do pasado domingo, cando Pedro Sánchez recibiu o apoio de case o 70% dos socialistas coruñeses.

Así as cousas, os delegados coruñeses serán os mencionados Taibo, Cancela e González Formoso, seguidos pola concelleira de Camariñas María José Gerpe, o alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández; a exconcelleira do Concello da Coruña Gemma Fernández Cuíña e o alcalde de Cariño, Miguel Alonso, no sete primeiros postos.

A coruñesa Eudoxia María Neira Fernández, o senador Ángel Mato --Ferrol--, Encarna Liñeiro --Camariñas--, José Miñones --alcalde de Ames--, Carmen Vila --Carballo--, Jesús Jorge Expósito --Santiago--, Teresa Porrit --Barbanza--, Carlos González-Garcés --A Coruña--, Alejandra Pérez --alcaldesa de Bergondo--, Andrés Teijo --Betanzos--, Montserrat Paz --A Coruña--, Iago de Ron --A Coruña-- e Guadalupe Rodríguez Silva --Santiago-- completan a lista de 20 nomes que representarán aos socialistas coruñeses.

REPRESENTACIÓN DE "TODAS" AS AGRUPACIÓNS

Ademais, no 'congresillo' celebrado este sábado, quedou aprobada por unanimidade unha iniciativa de emenda ao relatorio do estatuto que será remitida ao Congreso Federal. O secretario provincial, Julio Sacristán, mostrou a súa satisfacción porque "por primeira vez" a lista de delegados conta con representación "de todas" as agrupacións comarcais.

Sancristán defendeu que o congreso provincial celebrouse con normalidade a pesar de que existiu un "pequeno debate" dadas as dificultades para "representar a unión" do tres liñas abertas no partido, aínda que incidiu en que a lista finalmente aprobada "representa a todo o mundo".

Así mesmo, o secretario provincial afrontou este sábado o seu último congreso á fronte do PSOE da Coruña e aproveitou para realizar un chamamento a enfocar "todas as enerxías" que se empregaron nos últimos meses "a enfrontarse" entre os membros do partido a "achegar ideas" para fortalecer o socialismo tanto a nivel galego como estatal.

"A militancia está cansa, o que quere é que empecemos a traballar", remarcou Sancristán, para logo incidir en que o PSOE debe recoller "o ánimo" existente no partido de "dar participación ás bases".