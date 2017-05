Os afíns a Sánchez fanse con cinco do nove delegados que o PSOE de Ourense enviará ao Congreso Federal

A lista de afíns ao vencedor das primarias socialistas, Pedro Sánchez, fíxose coa maioría do delegados --cinco de nove-- que representarán aos socialistas da provincia de Ourense no Congreso Federal que se celebrará o próximo mes de xuño.

Na mañá deste sábado tivo lugar o chamado 'congresillo' do PSOE de Ourense, que debía elixir o nove representantes provinciais no conclave federal dos socialistas logo de non alcanzarse unha lista de consenso que pretendía reflectir proporcionalmente os resultados do tres candidatos nas primarias do pasado 21 de maio.

Deste xeito, os partidarios de Pedro Sánchez, encabezados pola deputada no Congreso Rocío de Frutos, venceron por unha estreita marxe --44 a 42 votos-- aos afíns á presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz; liderados polo alcalde de Amoeiro, Rafael Rodríguez Villarino.

Así, Rocío de Frutos --Ourense--, Ángel Barba --Carballeda de Avia--, Ofelia Ponte Carracedo --O Barco--, Juan Carlos Francisco Rivera --Verín-- e Soraya Martín Barreiro --Barbadás-- son o cinco delegados ourensáns afíns ao recentemente elixido secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez.

Pola súa banda, ademais do rexedor de Amoeiro, os partidarios de Susana Díaz da provincia de Ourense estarán representados no Congreso Federal pola portavoz do PSOE no Concello de Xinzo, Elvira Lama, o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, e a secretaria xeral de Celanova, María Jesús Bóo Montes.

'TERCEIRA VÍA': ABSTENCIÓN

Finalmente, os partidarios da coñecida como 'terceira vía', con Miguel Ángel Ojea no número uno e tamén situado en favor do recentemente elixido secretario xeral, optaron por absterse.

Así, dos 91 delegados comarcais que participaron no 'congresillo' deste sábado --ao que estaban chamados un total de 106--, 44 optaron pola lista de De Frutos, 42 pola de Rodríguez Villarino, catro abstivéronse ('terceira vía') e un voto foi declarado nulo.

A secretaria de Organización do PSOE ourensán, María Quintas, incidiu na "normalidade" coa que se desenvolveu a xornada deste sábado no que "todo o mundo" recoñeceu a vitoria de Pedro Sánchez nas primarias do día 21.