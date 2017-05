Santiago acolle a obra 'BU21', baseada nun texto inglés redactado a partir de testemuños de sobreviventes a atentados

O Salón Teatro de Santiago acolle este sábado ás 20,30 horas a obra de teatro 'BU21', da compañía viguesa Avento Producións Teatrais, un texto do británico Stuart Slade dirixido por Xoán Abreu.

ACTORES NA OBRA DE TEATRO BU21 | Fonte: Europa Press

En concreto, 'BU21' é o nome dun voo que é atacado por unha célula terrorista cando se dispón a aterrar en Londres. Os feitos dátanse no 22 de xullo de 2017, segundo indica o Centro Dramático Galego na súa páxina web.

"Na mañá dese día, a capital inglesa sofre un atentado nun dos seus aeroportos, o que cambia a vida de milleiros de persoas. A peza conta seis historias diferentes: as do seis pasaxeiros e pasaxeiras que sobreviviron ao atentado", explica o Centro Dramático Galego.

Para a escritura do texto, Stuart Slade recolleu os testemuños reais de diversos sobreviventes a algúns dos atentados terroristas máis tráxicos da historia, como o 11S, as explosións do 7 de xullo en Londres ou os ataques terroristas de París.

Con escenografía e iluminación a cargo de Diego Valeiras, na proposta de Avento, Fernanda Barrio, Dunia Díaz, Martín Máez, Fran Peleteiro, Rocío Salgado e Machi Salgado interpretan esas declaracións nunha montaxe que aglutina momentos conmovedores, terribles, inspiradores e, por veces, cheos de ironía.