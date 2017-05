A Xunta reclama a implicación de toda a sociedade na loita contra os abusos sexuais a menores con discapacidade

A directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización, Amparo González, destacou a importancia da sensibilización e a divulgación de pautas educativas para avanzar na prevención e na protección de menores con discapacidade de situacións de abuso sexual, tarefa na que se debe implicar a toda a sociedade.

Así o trasladou no marco do 'Seminario de Galicia sobre Violencia Sexual contra persoas menores de idade con discapacidade intelectual', celebrado en Santiago de Compostela, onde reivindicou a "mellora da calidade de vida" e do "benestar" deste colectivo como "unha das prioridades" do Goberno galego.

"A discapacidade fai que se convertan en 'obxectivos fáciles' pola súa imposibilidade de defenderse, as súas dificultades para denunciar e a posibilidade de que no momento en que se queixen, non sexan tomados en serio", sinalou Amparo González.

Neste sentido, referiuse a que algunhas das formas máis graves de abuso sexual non son detectadas, ao producirse na intimidade dos fogares.