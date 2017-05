A Xunta levará a experiencia de compra pública innovadora do Sergas a Francia e País Vasco

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, participará na conferencia sobre Estratexia de compra pública organizada pola Comisión Europea, que se celebrará este próximo venres día 2 de xuño en París.

Segundo indicou a Xunta nun comunicado, Almuiña foi convidado para compartir a experiencia de Compra Pública Innovadora (CPI) do Sergas, de tal modo que poida "servir de modelo para potenciala noutros países", así como que "se empregar como un elemento dinamizador da economía e da xeración de impulso dos mercados".

Xunto ao conselleiro, participan na conferencia representantes doutras administracións públicas de países como Holanda, Bélxica, Polonia, Francia, Noruega, Suecia, Canadá, Finlandia, Estados Unidos e Nova Zelandia.

O día anterior á conferencia, Almuiña asistirá ao encontro bilateral entre as consellerías de Sanidade de Galicia e do País Vasco, que terá lugar en Bilbao. Durante esta reunión, revisaranse os acordos de colaboración alcanzados en materia de investigación coa delegación vasca.

Ademais de pór en común os proxectos de Compra Pública Innovadora de ambas as administracións, trataranse temas como a colaboración no marco do proxecto europeo Tittan, e analizaranse diversos temas para participar conxuntamente no futuro.