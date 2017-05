Técnicos da Xunta viaxan a Mozambique para axudar no avance da investigación pesqueira no país

Membros do Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), dependente da Xunta, desprazáronse a Mozambique, onde levan a cabo tarefas de formación con técnicos do país para avanzar no desenvolvemento da investigación pesqueira na nación africana.

Segundo informou a Consellería do Mar, o persoal do Cetmar realizará tarefas de formación para técnicos da administración e para comunidades de mulleres dedicadas á extracción de moluscos.

A primeira das accións desenvolverase do 30 de maio ao 5 de xuño nas localidades de Pemba e Mueda, coa intención de crear "un censo de acuicultores xeorreferenciado da provincia de Cabo Delgado".

Así mesmo, os expertos de Cetmar impartirán unha actividade formativa destinada aos técnicos do Instituto Nacional de Investigaçao Pesqueira e ás comunidades de mulleres que se dedican á explotación de ostra e mexillón.