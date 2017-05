Localizan a un home afogado nunha piscina en Gondomar (Pontevedra)

Un home apareceu este sábado pola tarde afogado nunha piscina, concretamente na localidade pontevedresa de Gondomar.

En concreto, os feitos producíronse nunha propiedade do lugar do Monteiro, na parroquia de Borreiros.

O 112 Galicia, tal e como informou, tivo coñecemento da situación ás 18,30 horas a través de Urxencias Médicas. De feito, foron os profesionais sanitarios quenes solicitaron a intervención das forzas da orde.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou ao GES do Val Miñor e á Garda Civil. Por agora, descoñécense as causas da morte do home.