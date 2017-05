Dous feridos en dous caídas de moto en Noia e en Lobios

Un motorista resultou ferido na tarde do sábado en Noia, A Coruña, despois de que impactar contra un turismo.

En concreto, a colisión rexistrouse na AC-550, sobre as 16.50 horas, na estrada que une Noia con Muros, á altura do lugar do Peto. A vítima foi evacuada a un centro hospitalario.

Ao lugar desprazáronse efectivos sanitarios e alertouse aos Bombeiros de Boiro, ao GES de Brión, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.

Outra persoa resultou ferida en Lobios tras caer da moto na que circulaba, no quilómetro 2 da estrada OU-312.

O 112 Galicia tivo coñecemento dos feitos ás 17.30 horas, a través dun aviso do 061, e informouse da situación ao GES de Lobios e á Garda Civil de Tráfico.