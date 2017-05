As Marchas da Dignidade inundan Madrid e piden salarios dignos, combater a violencia machista e parar os desafiuzamentos

Centos de persoas procedentes de todos os recunchos do país acudiron este sábado a Madrid agrupadas nas 'Marchas da Dignidade' para "acabar cos ladróns", adoptar medidas contra a violencia machista, establecer salarios dignos e parar os desafiuzamentos.

Baixo a lema 'Pan, Traballo, Teito e Dignidade', e con 'Ska-p' como banda sonora da concentración, os manifestantes lanzáronse ás rúas para facer fronte á "precarización laboral" sufrida polos traballadores e aos desafiuzamentos "perpetrados por quenes están no Goberno, os grandes banqueiros, os da Patronal e os seus secuaces".

"Que viva a loita da clase obreira; Bombeiros forestais, dereitos laborais; Non toleramos nin un desafiuzamento máis", foron algunhas de consígnalas berradas ao unísono polos asistentes.

As Marchas da Dignidade contaron cun total de seis "columnas" que partiron de distintos puntos da capital e reuníronse en Neptuno ás 16.30 horas, en dirección a Gran Vía.

Entre eles, atopábase unha nutrida representación galega desde municipios como A Coruña, Compostela, Vigo, O Morrazo e Pontevedra, participando no percorrido 'solidariedade' xunto con Euskadi, Navarra, Asturias, Castela-León e Cantabria.

Tamén acudiron á marcha diversos representantes de En Marea, como a deputada Eva Solla, a deputada Magdalena Barahona, o deputado Marcos Cal, o portavoz no Congreso, Antón Gómez Reino, as deputadas no Congreso, Yolanda Díaz e Ángela Rodríguez 'Pam', ou a senadora Vanessa Angustia.

A manifestación foi encabezada polo coordinador federal de Esquerda Unida, Alberto Garzón, xunto con outros membros da formación. Entre eles, o coordinador xeral de EU Andalucía, Antonio Maíllo; o terceiro tenente de alcalde na capital, Mauricio Valiente e o delegado de Economía e Facenda, Carlos Sánchez Mato.

Garzón expresou que manifestacións como esta mostran que o pobo está en contra do PP e a súa "política de recortes", xa que, ao seu parecer, "está a traer simplemente desemprego e precariedade".

"Queremos demostrar non só a indignación, senón que hai alternativas e que temos a capacidade de construír unha alternativa se traballamos nun proxecto común, con xentes procedentes de todos lados para loitar contra a política criminal do PP", engadiu o líder de Esquerda Unida.

REIVINDICACIÓNS

A pesar das altas temperaturas, a afluencia foi masiva. Entre as reivindicacións das Marchas, ademais da mellora da situación dos traballadores e a loita contra a violencia machista, destacan o coidado e a atención das persoas maiores e das dependentes; así como a derrogación da 'Lei Mordaza' e o mantemento de "unhas pensións dignas".

Unha dos centos de participantes na manifestación, Marta, asegurou en declaracións a Europa Press que acudía desde Asturias á manifestación porque está "cansada da situación española", unha situación que, ao seu xuízo, é "insustentable" e, por iso, "hai que acabar co Goberno".

Pola súa banda, Francisco, portando unha bandeira comunista, manifestou que "hai que acabar cos ladróns e dar o poder ao pobo". María del Pilar, doutra banda, instou ao Goberno a tomar solucións "para acabar coa precariedade", pero, ao seu xuízo, "nunca fan nin caso". "Por iso estamos aquí para ver se se nos escoita", rematou.

Os madrileños contaron con columna de 'Pensionistas Memoria Histórica', que se reuniu na porta do Sol tamén ás 16.30 horas e o 'Bloque Combativo', á mesma hora na Puerta de Alcalá.

Este movemento considera que desde a primeira marcha que se organizou na capital española o ano 2014, a situación empeorou a pesar da incorporación ás institucións de "diferentes movementos sociais que estaban na rúa".

Así mesmo, este colectivo está integrado por varias decenas de organizacións, entre as que se atopan Esquerda Unida, a Coordinadora 25-S ou Esquerda Castelá, así como por Comités de barrios e pobos e asembleas do 15-M.