As tropas imperiais de Star Wars toman Santiago de Compostela de novo

As tropas imperiais de Star Wars volveron a tomar a cidade de Santiago de Compostela. Desde o balcón do Pazo de Raxoi, sede do consistorio compostelán, Darth Vader convidou aos miles de persoas que se concentraron na Praza do Obradoiro a unirse á beira escura da forza.

III Desfile Imperial de Star Wars en Santiago | Fonte: Europa Press

Na tarde deste sábado, coincidindo coas Festas dá Ascensión da capital galega, medio milleiro de persoas participaron na terceira edición do Desfile das Imperial Stormtroppers, organizado pola Tropa Korriban.

O desfile partiu do Colexio de La Salle e percorreu as rúas do casco histórico compostelán para culminar no Obradoiro, onde esperaban miles de persoas que ateigaron a praza.

Alí, tras ser recibidos polo alcalde de Santiago, Martiño Noriega, os líderes do Imperio tomaron a palabra desde o balcón da sede consistorial, onde Darth Vader convidou aos santiagueses a unirse á beira escura da forza.

O desfile non foi exclusivo dos 'malos' da mítica saga de George Lucas, senón que polas rúas de Santiago puidéronse ver a practicamente cada un dos personaxes que apareceron nas sete películas de Star Wars.

A deste ano foi a terceira ocasión que as tropas da Guerra das Galaxias toman a capital galega, logo de que xa o fixesen en 2010 e 2013 para conmemorar o 30 aniversario da estrea das películas da saga 'O imperio contraataca' e 'O retorno do Jedi'.

Nesta ocasión, a Tropa Korriban trouxo a Santiago como convidado o actor Paul Blake, quen interpretou ao 'rodiano' Greddo nunha das escenas máis lembradas do 'Episodio IV: Unha nova esperanza'.

Ademais, o III Desfile das Imperial Stormtroppers rendeu homenaxe a Carrie Fisher, actriz que encarnou á Princesa Leia e falecida recentemente. Tamén houbo un recordo a Constantino Romero, quen puxo voz a Darth Vader na versión dobrada ao castelán.