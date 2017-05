Cangas resiste na elite

Tiñan que gañar a Bidasoa e agardar polo tropezo de Villa de Aranda ou Benidorm. Das 27 combinacións posíbeis, 22 condenaban aos cangueses o descenso. Pero Cangas volveu facelo, axudado pola profesionalidade de Ademar León. Os de Víctor García Pillo cumpliron e venceron a Bidasoa por 31-27, Benidorm empatou na casa 29-29 con Angel Ximénez Puente Genil e acadou o punto que necesitaba, pero Villa de Aranda caeu na casa 29-34 con Ademar e O Gatañal puido celebrar a permanencia un ano máis na elite tras un curso "moi complicado e con moito sufrimento", nas propias verbas de Pillo.

Cangas gozará un ano máis da Liga Asobal. | Fonte: @balonmanoASOBAL

Deste xeito, Cangas estará un ano máis na Liga Asobal e Galicia volverá gozar de novo cos derbis, con dous equipos na máxima categoría do balonmán español tralo ascenso do SD Teucro tan só un ano despois do seu descenso. Para Cangas, tralo último ascenso no 2012, será a sexta campaña consecutiva na Asobal.

Unha vez máis, O Gatañal foi decisivo no apoio ao seu equipo. Tras vantaxes mínimas dos visitantes, un parcial de 4-0 deu a volta ao marcador (de 8-9 a 12-9) e puxo por diante a Frigoríficos do Morrazo, que chegou 20-16 ao descanso. Cangas mantivo sempre a vantaxe, pero pasou por momentos de apuros trala terceira expulsión de Dani Cerqueira e con 28-26. Bidasoa puido achegarse a tan só un gol, pero un gol de penalti de Suso Soliño levou a tranquilidade ao Gatañal, que puido á fin celebrar a permanencia tras vencer 31-27.

Na ledicia pola salvación, Cangas lembrouse do rival derrotado, Villa de Aranda, que acompaña a Auto Gomas Sinfín no descenso á División de Honra de Prata. “Ás veces as vitorias están ligadas a desgracia doutros. Mágoa perder un clube que facía grande @balonmanoASOBAL ¡volveredes @BMVillaAranda!”, escribiu Balonmán Cangas no seu twitter.

Aínda non rematou a tempada para Balonmán Cangas, que entre o 9 e 11 de xuño xogará a fase final da Copa en León. Naturhouse A Rioxa será o rival nos cuartos de final o venres 9.