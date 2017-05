O rexurdir de David Vidal

O fútbol debíalle unha a David Vidal tralas últimas decepcións. E o veterano técnico de Portosín regresa pola porta grande ao fútbol profesional tras ascender a La Hoya Lorca a Segunda División por primeira vez na sua historia. O equipo murciano, malia errar un penalti, empatou 0-0 co Albacete no seu estadio, o Artés Carrasco con 8.000 seareiros na bancada, e fixo valer o 1-1 do partido de ida no Carlos Belmonte. Un novo ascenso para o carismático David Vidal.

David Vidal, todo espectáculo, volve ao campos no Guadalajara. | Fonte: @deporguada

Trala frustración do ano pasado por non poder salvar o Guadalaxara do descenso a Terceira, o técnico galego, de 66 anos, chegou a Lorca a principios de abril co obxectivo de ascender. Con tres vitorias e dous empates, La Hoya Lorca CF, fundado no 2002 e propiedade do empresario chino Xu Genbao, rematou líder do grupo IV da Segunda B e tras superar a eliminatoria co Albacete con dous empates, convertese en novo equipo da Segunda División.

Eufórico estaba David Vidal celebrando o ascenso no céspede cos seareiros: “Isto supón para min volver reengancharme ao fútbol, do que nunca debín saír”, dixo o de Portosín, quen saiu do seu retiro en Cádiz para volver adestra en Murcia. “Rescatamos a este equipo que merece estar na Segunda División, porque ten unha das mellores afeccións de España”.

É un novo ascenso para David Vidal en terras murcianas, tralo acadado co Real Murcia a Primeira na campaña 2002-03, sendo despedido polo club malia ter acadado o obxectivo. O veterano adestrador conta con máis de 400 partidos de experiencia entre Primeira e Segunda, e suma deste xeito un novo éxito o seu extenso currículo. Comezou no Cádiz (1982-1990), onde pasou dende as categorías inferiores ata o primeiro equipo, e pasou por Logroñés (1990-94, os seus mellores anos en Primeira), Rayo Vallecano (1994), Vilarreal (1995-1996), Hércules (1997-1998), Compostela (1999-2000), Real Murcia (2001-2003), As Palmas (2003-2004), Lleida (2005-2006), Elx (2006-2008) e Albacete (2010 e 2011). Decepcionantes foran as súas últimas dúas experiencias, no Xerez (2013) polos problemas económicos e no Guadalajara polo descenso a Terceira. Agora, aos 66 anos, volve á Segunda División.