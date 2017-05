Falece unha muller en Vilalba (Lugo) tras ser alcanzada por un coche mentres montaba a cabalo

Unha muller faleceu na noite do sábado en Vilalba (Lugo) logo de ser alcanzada por un turismo mentres montaba a cabalo, que tamén morreu, segundo informou o CIAE 112 Galicia.

O sinistro produciuse ao redor das 0,00 horas do domingo na estrada de Lanzós, a LUP-6502, á altura do quilómetro tres. Os dous ocupantes do vehículo resultaron feridos leves, aínda que un deles tivo que ser excarcerado polos servizos de emerxencia.

Tras ser alertados por Urxencias Sanitarias 061, o persoal do CIAE 112 puxo o incidente en coñecemento dos Bombeiros de Vilalba, que se desprazaron ao lugar cun equipo de excarceración.

Tamén foron alertados Protección Civil, Policía Local e Garda Civil de Tráfico. Os efectivos de emerxencia procederon á limpeza da vía e á retirada do cadáver do cabalo.