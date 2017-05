Sete feridos en varios accidentes rexistrados nas estradas galegas na noite do domingo

Sete persoas resultaron feridas en tres accidentes de circulación rexistrados nas estradas galegas ao longo da pasada noite do domingo. O máis grave tivo lugar na AP-9 á altura de Padrón (A Coruña), onde tres persoas foron evacuadas a un centro hospitalario tras envorcar o vehículo no que viaxaban.

O accidente ocorreu á primeira hora deste domingo, ás 08,20 horas, á altura do quilómetro 84 da Autoestrada do Atlántico en sentido Santiago. Un vehículo no que viaxaban tres persoas envorcou e os seus ocupantes tiveron que ser trasladados por Urxencias Sanitarias 061 a un centro hospitalario.

Segundo informou o CIAE 112 Galicia, os servizos de atención ás emerxencias puxeron o caso en coñecemento dos Bombeiros de Boiro, o GES de Padrón e a Garda Civil de Tráfico.

ACCIDENTE EN AMES

Por outra banda, un choque entre tres vehículos ocorrido no termo municipal de Ames (A Coruña) deixou outro tres persoas feridas. En concreto, o accidente rexistrouse na Avenida de Rosalía de Castro de Biduído.

O sinistro produciuse ás 6,30 horas da madrugada do domingo e o tres vítimas foron evacuadas a un centro hospitalario polos servizos de Urxencias Sanitarias 061 desprazados ao lugar.

UN FERIDO EN CABANAS ( A CORUÑA)

Así mesmo, outro accidente múltiple no que se viron implicados tres vehículos causou un ferido de carácter leve que tivo que ser evacuado polos efectivos sanitarios.

Segundo informou o CIAE 112 Galicia, o accidente tivo lugar ás 19,30 horas na N-561 á altura de O Areal, no termo municipal de Cabanas (A Coruña).

Desde a central de emerxencias, púxose o caso en coñecemento de Urxencias Sanitarias, Protección Civil, Policía Local e Garda Civil de Tráfico.