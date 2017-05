A Xunta presume de transparencia

A plataforma Dyntra sitúa como goberno autonómico máis transparente (cun nivel do 91,4 por cento) á Xunta, que, a pesar de reivindicar os avances na materia, ve marxe de mellora. De feito, aspira a puír aspectos, sobre todo comunicativos, dotándose de "unha linguaxe máis sinxela" que permita chegar "a máis cidadáns".

Complexo administrativo da Xunta en San Caetano | Fonte: eldiario.es

"Hai que mellorar en proximididade", explicou, en declaracións a Europa Press, a directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, quen exemplifica coa necesidade de facilitar, entre outras cuestións, que a información sobre axudas públicas chegue aos galegos e que saiban onde acceder á mesma.

"O recoñecemento nos índices está ben, pero o importante é chegar aos cidadáns", recalcou, aínda que destaca a satisfacción polos "avances" de Galicia nesta materia, nun escenario en que o control público gaña protagonismo cada día e no que os distintos casos de corrupción puxeron máis o foco nas administracións.

Neste sentido, a directora xeral salientou que Galicia conta cunha lei de transparencia "desde o ano 2006", cando gobernaban en Galicia PSdeG e BNG, que foi "actualizada e mellorada", con "máis indicadores" que a normativa estatal, polo actual Executivo que lidera Alberto Núñez Feijóo.

MÁIS DE 100.000 VISITAS

A nova lei foi acompañada da activación dun portal de transparencia que aglutina a información e que, desde a súa posta en marcha o 7 de marzo de 2016 ata o 30 de abril deste ano, alcanzou as 100.868 visitas. A media de páxinas por visita é de 5,27.

No mesmo período computáronse 59.204 visitantes distintos e un total de 532.052 páxinas vistas.

NIVEL DE TRANSPARENCIA DO 91,4%

Segundo a información dispoñible na súa páxina web, Dyntra sitúa a Galicia como a comunidade cun maior nivel de transparencia (un 91,4 por cento). Séguenlle Madrid (cun 90,32 por cento), o Goberno vasco (87,1 por cento), Valencia (86,56 por cento), Navarra (84,41 por cento), e Castela e León e Cataluña (empatadas cun 80,65 por cento).

No extremo oposto figuran Cantabria, cun 53,23 por cento, e A Rioxa, cun 51,08 por cento. A lista elaborada pola plataforma colaborativa, foi xestionada pola Asociación Transparencia Pública coa colaboración directa de oito das 17 comunidades avaliadas, así como de representantes da sociedade civil.

Segundo o detalle da avaliación, Galicia logra un nivel do 100 por cento de transparencia nas áreas de acceso á información e publicidade activa, participación e colaboración cidadá, e contratación de servizos.

En transparencia económico-financeira o índice da comunidade sitúase no 93 por cento fronte ao 86 por cento da área de urbanismo e obras públicas. A puntuación máis baixa da comunidade (un nivel do 83 por cento) está localizada no apartado de transparencia institucional.