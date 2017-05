Manifestación de ciclistas para reclamar o seu dereito a circular nas estradas

O mundo ó reves, facemos polígonos industriais pa que medren os toxos, Aeropuertos " para las personas", e estradas para pasear e facer deporte, e non pa traballar e xerar riqueza, beirarruas e zona peonis pa bicifalutas, e temos que apartarnos e calar pois ademas de atropelarnos nos insultan e amenazan. Pensan que ninguen traballa e que todos somos fincionarios ou perroflautas e vivimos do aire, do japiaflauer e do bon rollito. Non me estrana que haxa xente tan farta deles que lles poña pedras e alames nos camiños que antes eran peonis.