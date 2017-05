A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, cre que o PSdeG necesita facer "unha oposición máis contundente" tras máis dun ano "sen unha dirección sólida".

Pilar Cancela, deputada do PSOE no Congreso dos Deputados | Fonte: Europa Press

Tras a vitoria de Pedro Sánchez nas primarias socialistas, Cancela, afín a este, considera que o PSdeG debe ser "un partido forte que desenvolva un proxecto político consistente" que sexa capaz de facer unha oposición ao PP: "Non vou dicir dura, pero si contundente e construtiva".

"Non se se esa oposición está a facerse", indicou nunha entrevista en Cadea SER, para logo sinalar que este feito pode derivar de "a situación de interinidade" que o PSdeG ten neste momento, tras máis dun ano "sen unha dirección sólida".

Acto seguido, pero sen nomealo, mandou unha mensaxe ao portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga: "É certo que o grupo parlamentario está a facer un traballo excepcional, pero creo que temos que endurecer o noso discurso político nun sentido positivo".

Cancela puxo como exemplo a "barbaridade" que está a suceder cos Orzamentos Xerais do Estado, cun PP que, denunciou, veta as emendas da oposición "dunha maneira descarada", para o que conta, engadiu, "co apoio incondicional de Cidadáns".

A deputada socialista quere "recuperar os 600 millóns para Galicia" do últimos PGE do expresidente do Goberno socialista José Luís Rodríguez Zapatero, algo que, na súa opinión, ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "non lle importa demasiado porque se está encartando aos posicionamentos que lle marcan desde Madrid". "Parece que non existe e Galicia non ten unha voz que a defenda", lamentou.

"OPOSICIÓN CONTUNDENTE"

"Nós temos que facer ese papel", reivindicou, para logo asegurar que "non hai ningún sector estratéxico do que Feijóo poida facer un balance positivo". Ante ese escenario, Cancela preguntouse o seguinte: "Como é posible que non haxa unha oposición contundente enfronte? É a nosa obrigación, estamos aquí para iso".

Neste sentido, fixo fincapé en que o PSOE e o PSdeG non están sós á hora de facer oposición, á vez que lembrou que tanto Pedro Sánchez como ela defenderon sempre que a esquerda está "obrigada a entenderse e tender pontes", xa que é "o único modo", sostén, para "expor gobernos alternativos á dereita".

Iso si, matizou que "non a calquera prezo" nin "de calquera xeito". "Teremos que educarnos todos en ter a capacidade de falar e chegar a puntos de encontro", opinou Cancela, quen cre que o goberno do PP, tanto no Estado e como en Galicia, está a ser "absolutamente nefasto para a cidadanía".

"LA VICTORIA É DO CANDIDATO E DA MILITANCIA"

A deputada socialista cre que os 'congresillos' provinciais e as súas asembleas previas leváronse a cabo "con moita normalidade", a pesar de casos, indicou, como o congreso local de Vigo, onde se impuxo a lista dos afíns a Susana Díaz impulsada polo alcalde, Abel Caballero, con quen Cancela admite "moitas discrepancias desde o punto de vista orgánico". Este feito, a xuízo de Cancela, "contradí" o sucedido nas primarias nesa mesma agrupación, onde gañou Pedro Sánchez.

No entanto, o sector de afíns ao vencedor das primarias do PSOE fíxose cos 16 postos de delegados que representarán aos socialistas da provincia de Pontevedra no Congreso Federal. En concreto, é Gonzalo Caballero quen encabeza a lista de delegados do PSOE de Pontevedra, seguido por Maica Larriba e o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en terceiro lugar. Marta Freire de Moaña e o alcalde de Pontecaldelas, Andrés Díaz, completan o cinco primeiros postos.

"O que gañou as primarias foi Pedro Sánchez, e punto. A vitoria é dun candidato que se presentou e unha militancia que de forma impresionante apoiouno. Eses son os dous protagonistas. Non hai máis", resolveu Cancela.

"DEMASIADO TEMPO NA INTERINIDADE"

Ás portas do Congreso Federal, Cancela cre que aínda é "apresurado" falar de decisións sobre Galicia pero, tras a cita do 18 de xuño, chegará o momento de tomar unha decisión para pór fin á "situación de indeterminación" do partido na comunidade.

Aínda que inicialmente non tocaría congreso autonómico ata setembro, a nova dirección de Pedro Sánchez pode fixar outra data. A deputada evitou situarse sobre xullo, pero si deixou claro que, ao seu entender, "o PSdeG leva demasiado tempo nunha situación de interinidade" e que "canto antes se resolva, moito mellor".

Sobre a súa posible candidatura á Secretaría Xeral, asegurou que non a analizou: "En absoluto. Non forma parte da miña preocupación nin ocupación". Con todo, espera que as próximas primarias galegas non supoñan unha nova etapa de "confrontación" no PSdeG, algo que non existiu na anterior cita, a que gañou Gómez Besteiro, pero si na convocatoria estatal.