Galicia participará nun proxecto que busca unha etiquetaxe diferenciada para o leite de granxas sustentables

A Consellería do Medio Rural participará no proxecto europeo 'Dairy for future', que busca establecer unha etiquetaxe específica do leite que procede de granxas con prácticas eficientes desde o punto de vista ambiental.

O proxecto, baixo o título 'Dairy for future', foi aprobado polo comité de seguimento de Proxectos Interreg da convocatoria Interreg da Rexión Atlántica e ten catro anos de duración, tal e como indicou a Xunta nun comunicado.

Este proxecto conta cun orzamento próximo aos catro millóns de euros e nel participan, xunto ao Instituto Galego de Calidade Alimentaria (Ingacal) e o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), prestixiosos centros de investigación, entidades de asesoramento e universidades doutro nove rexións do Arco Atlántico, que abarcan desde Escocia ata as Illas Azores.

Contará cunha rede de 100 granxas piloto distribuídas polas 10 rexións que participan no proxecto, e 10 destas explotacións estarán en Galicia.