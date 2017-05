AMP.- O PSOE de Pontevedra estará representado no Congreso Federal por 16 delegados afíns a Pedro Sánchez

O sector de afíns ao vencedor das primarias do PSOE, Pedro Sánchez, fíxose cos 16 postos de delegados que representarán aos socialistas da provincia de Pontevedra no Congreso Federal do próximo mes de xuño.

Gonzalo Caballero encabeza a lista de delegados do PSOE de Pontevedra, seguido por Maica Larriba e o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en terceiro lugar. Marta Freire de Moaña e o alcalde de Pontecaldelas, Andrés Díaz, completan os cinco primeiros postos.

Finalmente, o sector que apoiou á presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, nas primarias do pasado 21 de maio decidiu non presentar candidatura á delegación pontevedresa logo de fracasar o intento de elaborar unha lista que reflectise o resultado das votacións na provincia das eleccións á Secretaría Xeral do PSOE.

Segundo fontes consultadas por Europa Press, os afíns a Díaz, aliñados co alcalde vigués, Abel Caballero, decidiron retirar a súa proposta e non participar nas votacións. A elección de Gonzalo Caballero como cabeza de lista para a candidatura consensuada provocou que os 'susanistas' decidisen romper coas negociacións.

Deste xeito, a única lista presentada recibiu 116 votos a favor e 27 en branco. Completan a lista de 16 delegados de Pontevedra: Digna Lia Rodríguez, Nicolás González, Verónica Tourón, Eduardo Reguera, María Pérez Martínez, Jorge Luís María López, Rosa María Otero Carballo, Raimundo Calviño, Violeta Lois, José Vence e Juliana Dios Barreiro.

GONZALO CABALLERO

En declaracións a Europa Press, Gonzalo Caballero indicou que buscaron "a integración ata o último momento" pero "os que derrubaron a Pedro (Sánchez) anteriormente expuñan un veto" cara a súa persoa. "A nosa delegación considera que non se pode facer futuro con vetos", apostilou.

Así, chamou a estar "á altura das circunstancias", á vez que convidou a "os cargos públicos institucionais" do PSOE de Pontevedra a "entender" a "nova etapa" aberta no partido. "Fallan os que non entenden a mensaxe da militancia polo cambio", incidiu.

'SUSANISTAS'

Pola súa banda, o portavoz do PSOE de Vigo, Carlos López Font, --afín a Susana Díaz-- manifestou, en declaracións a Europa Press, que a intención do sector 'susanista' foi que "houbese un acordo" para reflectir o resultado das primarias nunha lista de consenso.

Con todo, o acordo para elaborar esta lista conxunta non puido alcanzarse por, segundo López Font, as "intransixencias" dos 'pedristas', polo que decidiron apartarse e non presentar unha proposta propia coa intención de non xerar "división".

E é que, segundo López Font, "os que perderon en Vigo" non poden "ser referencia" a delegación dos socialistas da provincia no Congreso Federal, en alusión a Gonzalo Caballero, cuxa elección como cabeza de lista non foi aceptada polos partidarios de Susana Díaz.

No entanto, defendeu que "non era cuestión de nomes" e que este sector non vetou "a ningunha persoa". Por iso, continuou, a pesar dos "moitos intentos" e fronte a "a inflexibilidad total ata o último momento" dos 'pedristas', o sector máis próximo ao alcalde vigués decidiu apartarse do proceso de elección de delegados.

"Non queremos que haxa división e por iso saímos e non participamos nas votacións", declarou López Font.