A Mesa Intersindical de Bombeiros de Galicia afeou ao vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, que reduza os problemas na atención ás chamadas no servizo do 112 exclusivamente a "un conflito laboral" dos traballadores e non recoñeza o "mal funcionamento" do sistema informático recentemente implantado.

A través dunha carta aberta dirixida ao número dous do Goberno galego que foi remitida aos medios este domingo, a Mesa Intersindical de Bombeiros criticou a comparecencia de Rueda no Parlamento galego desta mesma semana.

Nela, o vicepresidente autonómico defendeu unha vez máis o funcionamento do novo Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE 112) na Estrada (Pontevedra) a pesar da folga de traballadores, o "principal problema", segundo Rueda, desde o traslado.

Na súa carta, os bombeiros cargan contra Rueda por reducir á situación de folga os problemas da nova central do 112 e lémbranlle que están decretados "uns servizos mínimos do 80%" por tratarse dun servizo esencial para poder "atender correctamente as situacións cotiás".

"Faino vostede obviando a denuncia clara e pública desde o primeiro día de que o problema na atención e xestión das chamadas derívase única e exclusivamente do mal funcionamento do novo sistema implantado", sinala a Mesa.

Así, censura que devandito sistema, que ten "módulos desactivados para tentar diminuír colgues" do programa, é o causante dos problemas na atención e "non a acumulación de chamadas en cola pola diminución de persoal por servizos mínimos".

Deste xeito, lembran que os bombeiros, como parte da "cadea" do servizo de atención ás emerxencias, sofren "os atrasos" que causa o novo sistema e "o agravamento das situacións" que se atopan.

"Serán vostede (Rueda) e o director xeral de Emerxencias (Luís Menor) os principais causantes cando calquera cidadán que se vexa afectado por esta situación decida esixir responsabilidades".

"TRES EXEMPLOS"

Así mesmo, lembran que "só tres días" despois da "insultante" intervención de Rueda na Cámara galega, rexistráronse "tres exemplos máis dos graves atrasos que o colapso do sistema de atención de chamadas do 112 está a provocar".

Así as cousas, citan un accidente en Cesuras (A Coruña) no que, tras presentarse en tempo no lugar, os bombeiros foron incapaces de contactar coa central de emerxencias. "No caso de que a valoración 'in situ' requirise doutros medios, non sería posible mobilizalos", apostilaron.

Ademais, sinalan o caso dun incendio en Pontecesuras (Pontevedra) no que "se sufriu un atraso duns 40 minutos en poder contactar co 112" e o dun lume declarado nun garaxe de Monforte (Lugo) no que tamén se produciron tardanzas na atención de ata 15 minutos.

"Señor Rueda, repita que somos catro, que o nivel de atención do 112 é 'satisfactorio', que só hai un problema laboral entre traballadores da empresa... Pero non o diga desde a protección dun atril, baixe á rúa a dicirllo á cara aos veciños e veciñas angustiados aos que non lles foi atendida a chamada".