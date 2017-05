Este luns comeza a XXIX Cume bilateral entre España e Portugal coa cooperación transfronteiriza como principal eixo

A XXIX Cume bilateral entre España e Portugal terá lugar en Vila Real (Portugal) este luns e martes 29 e 30 de maio, coa cooperación transfronteiriza como eixo temático principal. Para fomentar esta idea, o cume comezará en España e terminará en Portugal.

En paralelo, este luns 29 e o martes 30 de maio terá lugar un acto empresarial organizado por ambas as asociacións patronais --a CEOE por parte española e o CIP por parte portuguesa--, que contará coa intervención de ambos os xefes de Goberno o segundo día pola mañá.

Con carácter previo, o pasado luns 22 de maio tivo lugar o V Foro Parlamentario Hispano-Portugués, inaugurado pola presidenta do Congreso dos Deputados, Ana Pastor, e polo presidente da Asemblea da República Portuguesa, Eduardo Ferro, como lembrou a Secretaría de Estado de Comunicación en nota de prensa.

A celebración do Cume ofrecerá ademais a posibilidade de celebrar o Consello Hispano-Luso de Seguridade e Defensa o mesmo 29 de maio de forma simultánea ás sectoriais doutros departamentos ministeriais.

Participarán no Cume os seguintes departamentos ministeriais: Asuntos Exteriores e Cooperación; Defensa; Interior; Fomento; Educación, Cultura e Deporte; Emprego e Seguridade Social; Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente; ademais da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Está prevista a firma dunha serie de acordos ou instrumentos, ademais da adopción da Declaración conxunta.

Entre os temas que se tratarán na reunión dos Xefes de Goberno, ademais do exame xeral á "excelente relación bilateral entre ambos os países e a vontade de seguir reflexionando en como mellorar a cooperación transfronteiriza", priman os asuntos do interese de ambos os países no seo da Unión Europea, como o Brexit ou o debate sobre o futuro do organismo, con especial atención ao fortalecemento da Unión Económica e Monetaria e a renovación da gobernación da zona Euro.

Así mesmo, abordaranse o futuro financiamento da Unión Europea e o reforzo da dimensión social da UE para que os beneficios do mercado interior e do euro cheguen a todos os cidadáns, así como o exame sobre o estado dos traballos en materia de interconexións enerxéticas de ambos os países co resto da Unión Europea.

En asuntos internacionais está previsto que ambos os xefes de Goberno traten conxuntamente as relacións con Marrocos, Alxeria e Tunes, e con países de MERCOSUR.

RELACIÓNS BILATERAIS DE COMERCIO EN INVESTIMENTO

As relacións económicas entre España e Portugal son especialmente estreitas, segundo o Goberno, e ambos os países conforman un verdadeiro mercado ibérico, onde o fluxo de intercambios comerciais e de investimentos é continuo, impulsado ademais polo gran número de empresas --2.200 españolas e 400 portuguesas-- con presenza en ambos os países.

O comercio bilateral aumentou de forma constante nas últimas décadas, alcanzando un máximo de 28.797 millóns de euros en 2016. En 2016, as exportacións españolas a Portugal superaron os 18.000 millóns de euros e as importacións españolas provenientes de Portugal superaron os 10.000 millóns. Portugal configúrase como o quinto destino das nosas exportacións e o noso oitavo maior provedor.

Para Portugal, España é o primeiro cliente e o primeiro provedor mundial. Case un terzo dos produtos que compra Portugal proceden de España e un cuarto dos produtos que vende Portugal diríxense ao noso país. Esta tendencia continúa en 2017. Segundo as cifras de xaneiro e febreiro deste ano, o comercio bilateral creceu un 9,5% con respecto ao mesmo período do exercicio anterior.

Ao mesmo tempo, as relacións de investimento entre ambos os países son moi intensas. A implantación de empresas españolas en Portugal é de primeira orde. Portugal configúrase como o 6º destino dos nosos investimentos, cun stock de investimento en 2014 de 17.876 millóns, e como o 18º investidor no noso país, cun stock de investimentos de 2.340 millóns.