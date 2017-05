Tráfico.- Sete persoas falecen nas estradas a fin de semana, unha delas mentres montaba a cabalo en Galicia

Sete persoas faleceron nas estradas españolas en seis accidentes mortais rexistrados entre as 15.00 horas do venres e as 00.00 horas deste domingo, dúas delas en Galicia, segundo os datos da Dirección Xeral de Tráfico (DXT). Unha das vítimas mortais foi alcanzada por un turismo mentres montaba a cabalo en Galicia e outras dúas eran motoristas.

O venres tres persoas perderon a vida en dous accidentes rexistrados en provincias de Huesca e de Toledo. No sinistro do capital castelán-manchega, un mozo de 25 anos perdeu a vida ao caerse da moto que conducía á altura da A-42 en Toledo.

O sábado produciuse un accidente na Coruña, cun falecido; e outro en Vilalba (Lugo), no que unha muller faleceu tras ser alcanzada por un turismo mentres montaba a cabalo. Os dous ocupantes do vehículo resultaron feridos leves.

Do seis accidentes, tres foron saídas da vía, unha colisión, un atropelo e unha caída na calzada. Catro dos accidentes producíronse en vías convencionais e dúas en autovía. No acumulado anual ata o 28 de maio levan contabilizados 424 falecidos.

Ademais, este domingo faleceron dúas persoas noutros tantos accidentes de tráfico, un deles un home tras sufrir unha caída da motocicleta que conducía na Ao-3405, o cruzamento de Huécija (Almería), en dirección á tamén localidade almeriense de Alicum.