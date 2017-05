Ferida unha persoa tras chocar unha furgoneta e un camión en San Cristovo de Cea (Ourense)

Unha persoa resultou ferida nun accidente de tráfico rexistrado ao chocar un camión e unha furgoneta á altura do termo municipal de San Cristovo de Cea (Ourense) na tarde do domingo.

O accidente ocorreu sobre as 19,20 horas do domingo no punto quilométrico 73 da autovía AG-53, dirección Ourense, segundo informou o 112 Galicia.

O servizo de emerxencias recibiu a alerta de varios particulares que informaron, ademais, da posibilidade de persoas atrapadas ao envorcar o camión lateralmente.

Ata o lugar desprazáronse axentes de Tráfico e de Protección Civil do Carballiño co equipo de excarceración que, finalmente, non foi necesario. Urxencias Sanitarias de Galicia-061 xa tiña constancia do sucedido e desprazou ata o punto unha ambulancia convencional para evacuar á persoa ferida.