Sufocan tres incendios sen feridos en dúas vivendas da Illa de Arousa e Poio e na cociña dun local en Vigo

Tres incendios rexistrados en dúas vivendas dos municipios pontevedreses da Illa de Arousa e Poio e na cociña dun local en Vigo foron sufocados entre a tarde e a noite do domingo, pero non se rexistraron feridos.

Segundo informou o 112 Galicia, pasados uns minutos das 23,00 horas do domingo un particular avisou dunha casa unifamiliar que ardía na Rúa Rodel, na Illa de Arousa.

O alertante indicou que a xente estaba fóra do inmoble, pero non podía asegurar, exactamente, o que ardía. O Centro de Atención ás Emerxencias puxo os feitos en coñecemento dos Bombeiros de Vilagarcía e da Guardia Civil.

Unha vez no punto e extinguido o lume, os membros do parque comarcal de bombeiros confirmaron que un deshumificador foi a causa da orixe do lume. En concreto, ardeu unha habitación por completo e resultou afectado o fume a planta superior do inmoble.

LUME EN COCIÑA

Mentres, sobre as 19,30 horas do domingo un particular solicitou axuda ao 112 Galicia para apagar un lume na cociña dun local de hostalaría situado na Rúa Gran Vía. Segundo asegurou, non había feridos.

Por iso, pasouse aviso aos Bombeiros de Vigo, a Protección Civil e á Policía Local, que xa tiñan constancia do suceso. Finalmente, ardeu unha freidora industrial.

TIXOLA AO LUME

Por outra banda, sobre as 20,15 horas do domingo o CAE 112 Galicia recibiu a chamada dunha persoa particular para alertar doutro incendio no municipio de Poio, por unha tixola ao lume. Segundo o relato da alertante, esta deixou a tixola ao lume e cando chegou á casa atopou a vivenda chea de fume.

Ata o lugar desprazáronse, ademais dos Bombeiros de Ribadumia, os efectivos do GES de Sanxenxo, de Protección Civil de Poio e os axentes da Policía Local que confirmaron que ardeu a cociña sen causar máis danos.