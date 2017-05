Xulgan este martes en Ferrol a un home por agredir a un médico do centro de saúde de Fene (A Coruña)

Un home será xulgado este martes por agredir fisicamente a un médico do centro de saúde de Fene (A Coruña) o pasado martes 23 de maio. Trátase dun individuo reincidente e coñecido nese centro sanitario por altercados anteriores con facultativos.

Segundo denunciou a Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig), "o agredido ante o cariz que tomaron os feitos mesmo chegou a temer pola súa vida". Posteriormente, cursou a correspondente denuncia ante a Guardia Civil.

Agora, está previsto que se celebre este martes, 30 de maio, un xuízo rápido nos xulgados de Ferrol, no que o presunto agresor enfróntase a unha pena dun a catro anos de cárcere, xa que, segundo a última reforma do Código Penal, este tipo de agresións considéranse atentado á autoridade.

Por parte da Asociación de Médicos Interinos de Galicia, ínstase o xuíz a que se aplique ao presunto agresor "a máxima pena posible e que se decrete o seu ingreso inmediato en prisión", co fin de que se dite "unha sentenza disuasoria para desmotivar a futuros agresores".

Ademais, esta asociación reclama "a organizacións sindicais e colexios médicos a que mobilicen aos seus recursos para lanzar unha campaña contra a violencia na sanidade".

A Asociación de Médicos Interinos de Galicia anunciou que solicitará ao Sergas, a través dun escrito, que "se estude a posibilidade de retirar a cobertura sanitaria de forma temporal aos agresores que sexan condenados con penas de cárcere" e que "quedarían fóra do sistema sanitario temporalmente e unicamente terían acceso á prescrición farmacéutica imprescindible e aos servizos de urxencias básicos".

OUTRO CASO EN CARIÑO

Este novo caso súmase a outro acontecido a principios de maio no municipio de Cariño (A Coruña), na comarca do Ortegal, onde o Sergas reforzou as medidas de seguridade no centro de saúde deste municipio tras denunciar o persoal as ameazas recibidas por un residente da zona.

Segundo os datos do Observatorio da Violencia Laboral do Sergas, en 2016 o número de episodios violentos nos centros da Comunidade galega foi de 226, todos eles de carácter leve, dos cales o 64% foron de carácter verbal ou gestual e o 36% restante de carácter físico.

Polo tipo de feitos desencadenamentos, o primeiro lugar ocúpano os trámites administrativos, cun 21% dos casos, seguido en segundo lugar pola información recibida, cun 17%.