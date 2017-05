As Lollipops chegan esta semana a Ferrol e a Santiago dentro do Ciclo 1906

O Ciclo 1906 ofrece esta semana unha proposta cargada de swing e rock da man das Lollipops, que ofrecerán concertos en Ferrol e Santiago de Compostela.

As Lollipops | Fonte: Europa Press

En concreto, o grupo estará este xoves, día 1 de xuño, ás 22,00 horas, no Bla Bla Café de Ferrol e ao día seguinte no Dado Dadá de Santiago de Compostela, a partir das 22,30 horas.

Tomando o seu nome do tema popularizado por The Chordettes a finais da década do cincuenta, as Lollipops recuperan os estilos en boga naquela década e a anterior. Swing, rock, rhythm & blues ou o inconfundible 'do wop' conforman a esencia estilística do repertorio das Lollipops.

O Ciclo 1906 celebra este ano 2017 o seu 10 aniversario desde que comezou a dar voz e visibilidade ao mellor jazz que se fai en Galicia, unha aposta da cervexa 1906 pola música e polos clubs que foron o seu tradicional escenario.