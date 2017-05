Camareiros, persoal de aeroportos e cociñeiros, os traballos máis requiridos para o verán

A consultora de traballo Randstad prevé que a campaña de verán xere máis de 36.200 contratos en Galicia, o que, de cumprirse estas previsión, di, sería “a mellor cifra da historia” no país. Este volume de contratación supón un crecemento do 13,5% respecto de 2016, cando se asinaron 31.878 contratos, e acumula un aumento do 66% respecto de 2010. O turismo será o sector que máis cree emprego, sendo os camareiros, cociñeiros e persoal de aeroportos o persoal máis demandado.

Camareiro traballando

Así o recolle un estudo desta empresa de recursos humanos sobre as previsións de contratación para a campaña de verán de 2017. Randstad indica que, se analiza a serie histórica, obsérvase que de 2011 a 2013 a contratación na época estival mantívose estable, situándose ao redor das 21.800 incorporacións en cada verán. Desde 2012 encadeáronse cinco anos de aumento consecutivos, ata os 36.195 contratos previstos para este período estival.

Lugo (24,8%) e Pontevedra (13,7%) son as provincias galegas que rexistran os maiores aumentos de contratación, mentres A Coruña e Ourense sitúanse na contorna do 10%. A nivel español, o período estival creará 550.000 contratos, a cifra, di, “máis alta do últimos oito anos”, e reflicte un aumento do 12,2% respecto de 2016, cando se asinaron 488.853 contratos, e acumula un crecemento do 72,3% desde 2010.

Os sectores que xeran máis oportunidades laborais nesta época son comercio, transporte, hostalaría e lecer e entretemento, principalmente debido ao incremento de turismo tanto nacional como internacional. “A campaña de verán, xunto coa de Nadal e Semana Santa, é un momento idóneo para aqueles profesionais que estean en procura activa de emprego, xa sexa para reincorporarse ao mercado de traballo ou para ter un primeiro contacto co mercado laboral”, explica Luís Pérez, director de Relacións Institucionais de Randstad.

Lugo é a provincia que rexistrará maior aumento de contratación de España

Durante esta campaña de verán, Randstad prevé que todas as comunidades autónomas aumenten o número de contratos respecto de 2016, e en todos os casos con crecementos por encima dos dous díxitos, coa única excepción de Castela-A Mancha, onde o incremento se sitúa no 9%.

Entre as autonomías con maior crecemento, cabe destacar os casos de Navarra, Asturias, Comunitat Valenciana e Castela e León, todas elas con incrementos por encima do 14%, alcanzando o 16,4% en Navarra, a comunidade autónoma con mellores previsións.

Cando se descende ao ámbito provincial, detéctanse maiores diferenzas, aínda que o incremento da contratación tamén se dá en todas as provincias. Lugo (24,8%), Burgos (18,1%), Teruel e Zamora (16,9%) son as provincias españolas con mellores perspectivas no ámbito laboral. No lado oposto, tan só seis provincias aumentarán por baixo dos dous díxitos. Cabe destacar, neste punto, a presenza de catro provincias castelán-manchegas, como Albacete, Toledo, Cidade Real e Cuenca. Zaragoza e Cádiz completan esta listaxe.

O turismo, dinamizador do emprego no verán

O turismo sitúase, unha vez máis, como o principal motor de contratación durante o período estival. Este sector volveu superar durante o verán de 2016 o maior volume de traballadores en España da historia, por encima dos 1,6 millóns de ocupados.

A análise de Randstad indica que os profesionais máis demandados durante esta época do ano continúan sendo os traballadores vinculados co sector comercio, tamén impulsado pola campaña de rebaixas, cuxa contratación comeza en xuño e alóngase durante os meses de xullo, agosto e setembro. Así, camareiros, persoal de aeroportos e cociñeiros son os perfís máis requiridos.