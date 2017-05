Python para todos os niveis

Ao igual que na pasada edición, o evento será totalmente gratuíto co obxectivo “de que ninguén quede fóra e conseguir divulgar o coñecemento de Python o máis posible”. As entradas xa se poden reservar en ataquilla.com

PyDay Galicia 2016

Terá lugar no auditorio do Museo Marco o de Vigo e durará todo o día. As charlas estarán divididas en dous grupos, un profesional onde haberá charlas de relatoras de primeiro nivel local e nacional e outro de iniciación onde calquera poida asistir e saír do evento con nocións básicas da linguaxe. Neste segundo grupo haberá un taller para iniciarse no uso de Python en Raspberry Pi.

O evento conta co patrocinio de varias empresas locais como Gradiant, Initios ou EmpathyBroker entre outros.