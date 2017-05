Fundación Aquae apoia o curso de verán 'Contar coa ciencia' en Cantabria, La Rioja e Santiago de Compostela

A Fundación Aquae apoia o curso de verán 'Contar coa ciencia. Técnicas escénicas e de narración oral para a comunicación científica' que terá unha duración de tres días e impartirase na Universidade de La Rioja do 26 ao 28 de xullo, a Universidade de Cantabria do 1 ao 3 de agosto, e o Centro IESIDE de Santiago de Compostela do 6 ao 8 de setembro, segundo informou a fundación.

O obxectivo do curso é dotar a profesionais da ciencia e da comunicación de ferramentas escénicas e narrativas que melloren as súas técnicas en divulgación e comunicación, capacitando aos alumnos para desenvolver textos cun contido científico de forma que poidan ser dirixidos a un público non especializado.

Todas as actividades do curso serán impartidas por monologuistas de Big Van, Científicos sobre Ruedas, Eduardo Sáenz de Cabezón, Helena González Burón e Oriol Marimón Garrido; o profesor da Universidade de Cantabria Alberto Coz Fernández; a directora executiva Escena Miriñaque, Noelia Fernández Saez; e o biólogo e coordinador do Centro de Narración Oral Eduardo Galeano na Universidade de Córdoba, Héctor Urién.

O prazo para presentar a matrícula está aberta ata o día anterior ao comezo do curso no caso da Universidade de Cantabria. Conclúe o 25 de agosto na Universidade de Santiago de Compostela e finaliza o 17 de xullo na Universidade de La Rioja.