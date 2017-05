Aumentan un 2% os médicos colexiados en 2016 en Galicia e un 1,3% os enfermeiros

O número de médicos colexiados en 2016 en Galicia aumentou en 265 persoas, o que supón un dous por cento máis fronte ao ano anterior, ata alcanzar os 13.559 fronte aos 13.294 de 2015.

Persoal sanitario, hospital, enfermeira, médico | Fonte: Europa Press

Así consta na Estatística de Profesionais Sanitarios Colexiados correspondente a 2016 que publica o INE, recollida por Europa Press, na que se constata o incremento de profesionais médicos colexiados desde 2012 en Galicia (cando había 12.924), tras o que aumentou a 13.002 en 2013; a 13.072 en 2014 e 13.294 en 2015.

Deste xeito, en 2016 a taxa de médicos colexiados por mil habitantes en Galicia sitúase en 4,99, por baixo da media española de 5,33.

As comunidades con maiores taxas de médicos colexiados en 2016 foron Madrid (6,61 por mil habitantes), Aragón (6,51) e Comunidade Foral de Navarra (6,28). Pola contra, as cidades autónomas de Melilla (3,42) e Ceuta (3,78) e Castela-A Mancha (4,17) presentaron as máis baixas.

ENFERMEIROS

En canto aos enfermeiros colexiados, en Galicia aumentaron en 188 en 2016, un 1,3 por cento máis, ata os 14.211, polo que se volven a alcanzar datos de 2012 (cando había 14.210), mentres que en 2013 caeron a 14.059 e en 2014 a 13.954, tras o que comezou o repunte, con 14.023 en 2015.

O número de enfermeiros colexiados aumentou en 2016 respecto ao ano anterior en todas as comunidades autónomas e soamente descendeu na cidade autónoma de Melilla (-0,9%). Os maiores incrementos corresponderon a Illas Baleares (5,5%), Ceuta (5,3%) e Canarias (5,2%). Os menores aumentos foron para Estremadura (0,5%), Navarra (0,7%) e A Rioxa (1%).

A taxa de enfermeiros colexiados por mil habitantes na Comunidade galega sitúase en 5,23 por mil habitantes, por baixo da media nacional que está en 6,27.

Deste xeito, aínda que Navarra con 8,58 enfermeiros colexiados por cada mil habitantes conta coa maior taxa; Murcia (4,16), Andalucía (4,88) e Galicia (5,23) presentan as menores taxas en España.

OUTRAS PROFESIÓNS

En canto ao resto de profesións, as taxas máis elevadas por cada 1.000 habitantes de farmacéuticos colexiados situáronse en 2,28 en Comunidade Foral de Navarra (2,13 non xubilados), 1,91 en Comunidade de Madrid (1,72 non xubilados) e 1,83 en Galicia (1,64 non xubilados).

As maiores taxas de fisioterapeutas presentáronse en Comunidade de Madrid con 1,46 por cada 1.000 habitantes (1,43 non xubilados) e 1,27 en Principado de Asturias (1,26 non xubilados). No caso de Galicia está en 92,34 por 100.000 habitantes.

As taxas máis elevadas de dentistas colexiados déronse en Comunidade de Madrid con 1,23 por cada 1.000 habitantes (1,23 non xubilados) e 0,84 en País Vasco (0,82 non xubilados). En Galicia sitúase en 76,29 por 100.000 habitantes.

Pola súa banda, na Comunidade galega a taxa de psicólogos colexiados está en 10,6 por 100.000 habitantes; a de podólogos en 14,06; a de ópticos-optometristas, en 39,67; a de logopedas, en 20,13 e a de protésicos dentais en 14,57 por 100.000 persoas.