Randstad prevé a mellor campaña de verán da historia, con 36.200 contratos en Galicia

Randstad prevé que a campaña de verán deste ano xere en España 548.325 contratos, a mellor cifra da historia e un 12,2% superior á de 2016, cando se asinaron 488.853 contratos en España. No caso concreto de Galicia prevé 36.200 contratos, o que supón o 13,5% máis respecto ao ano pasado cando se xeraron 31.878.

Camareiros de hotel | Fonte: Europa Press

Lugo (24,8%) e Pontevedra (13,7%) son as provincias galegas que rexistran os maiores aumentos de contratación, mentres A Coruña e Ourense sitúanse na contorna do 10%.

En España de 2010 a 2013 a contratación na época estival mostrouse estable, situándose entre as 300.000 e as 330.000 contratacións, cunha contracción do 6,3% só en 2012. Desde 2013 encadeáronse catro anos de aumentos consecutivos, ata rozar os 550.000 contratos deste ano.

Os sectores que xeran máis oportunidades laborais nesta época son comercio, transporte, hostalaría e lecer e entretemento, principalmente debido ao incremento de turismo tanto nacional como internacional.

A estacionalidade deste período fai que a contratación temporal sexa unha das opcións máis utilizadas polas empresas para adaptarse ao incremento da demanda e cubrir as vacacións dos profesionais.

TODAS As COMUNIDADES ELEVARÁN A SÚA CONTRATACIÓN

Durante esta campaña de verán, Randstad prevé que todas as comunidades autónomas aumenten o número de contratos respecto de 2016, con crecementos superiores aos dous díxitos en todas as rexións salvo en Castela-A Mancha, onde o incremento se sitúa no 9%.

Navarra, Asturias, Comunidade Valenciana e Castela e León liderarán o aumento da contratación estival con incrementos por encima do 14%, alcanzando o 16,4% en Navarra, a comunidade autónoma con mellores previsións.

Por provincias, Lugo (24,8%), Burgos (18,1%), Teruel (17,4%) e Zamora (16,9%) liderarán o crecemento da contratación na campaña de verán 2017.

En termos absolutos, Andalucía será a comunidade autónoma con máis contratacións, un total de 112.000. Séguenlle Cataluña e Comunidade Valenciana, con 77.900 e 58.760 contratos, respectivamente, e logo Madrid, con 57.000 contratos. Este catro rexións acumulan máis da metade das contratacións previstas para a época estival.

CAMAREIROS E COCIÑEIROS, ENTRE OS PERFÍS MÁIS DEMANDADOS

Os profesionais máis demandados durante esta época do ano serán novamente os traballadores vinculados ao sector do comercio, tamén pola campaña de rebaixas, cuxa contratación comeza en xuño e alóngase durante os meses de xullo, agosto e setembro.

Promotores, dependentes e postos de atención ao cliente atópanse entre as principais oportunidades laborais no período estival. Na hostalaría, os perfís máis demandandos serán os de apoio en hoteis e restauración.

A eles súmanse os perfís de infraestrutura de transporte, en especial, o persoal de portos, aeroportos e estacións de transporte, así como profesionais de atención ao cliente.

Debido ao carácter estacional da contratación, as empresas que contratan traballadores durante este período buscan experiencia previa nun posto similar.

Así mesmo, o auxe do turismo internacional require traballadores con coñecementos de idiomas para hostalaría, restauración ou infraestruturas aeroportuarias, co inglés como requisito indispensable para moitos postos. No entanto, Randstad detectou un incremento das demandas dun terceiro idioma, ben europeos (francés, alemán, nórdicos) ou internacionais (ruso, chinés, árabe).