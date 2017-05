Interceptan en Vigo a tres menores que roubaron a punta de navalla gominolas e catro euros a uns nenos

Axentes da Policía Local de Vigo interceptaron a tres menores de idade que residen nun Centro de Atención de Menores da Xunta, por supostamente roubar e intimidar cunha navalla a catro nenos, aos que lles quitaron un total de catro euros e os seus gominolas.

Tal e como informou a Policía Local, sobre as 16,00 horas do sábado, catro nenos manifestaron a unha unidade policial que pouco antes se atopaban nun hipermercado de Coia cando tres nenas, unha das cales levaba unha navalla, achegáronselles e esixíronlles todo o seu diñeiro e os seus chucherías.

As vítimas achegaron as características das menores, o que permitiu que localizalas nunha zona axardinada da contorna. As nenas, ao decatarse da presenza policial, correron ata introducirse no supermercado, onde foron interceptadas.

O tres foron conducidas ao Centro de Atención de Menores da Xunta no que residen, onde quedaron baixo a custodia dos seus responsables. Ademais, os axentes retiráronlle a navalla á menor que a portaba, e entregárona á autoridade xudicial.